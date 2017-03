Brussel haalt streep door fusie Britse en Duitse beurs

De boodschap uit Brussel over het definitief afketsen van de Europese beurzenfusie, kwam vandaag niet als een verrassing. Afgelopen februari was al duidelijk dat het heel moeilijk zou worden voor de Duitse en Engelse beurzen om hun fusie door te zetten. De London Stock Exchange (LSE) bracht toen naar buiten dat het bedrijf niet kon ingaan op het verzoek uit Brussel om MTS, een elektronisch handelsplatform voor Europese overheidsobligaties in Italië, te verkopen. Dat was een van de belangrijke voorwaarden van de Europese Commissie om de fusie te laten slagen. De LSE gaf aan geen alternatief te hebben voor de verkoop van MTS, wat de fusie op dat moment al fors aan het wankelen bracht. Dat het moeilijk zou worden bleek ook al uit het feit dat de beurzen vier keer eerder tevergeefs hebben geprobeerd hun activiteiten te bundelen in een markt van consolidatie. De aanstaande Brexit hielp ook niet mee.

De fusie, waarmee 24 miljard euro gemoeid was, zou geleid hebben tot een samenvoeging van de activiteiten van de twee grootste Europese aandelenbeurzen, Deutsche Börse en London Stock Exchange. Samen zijn zij eigenaar van de beurzen in Duitsland, Groot-Brittannië en Italië. Ook zijn zij in het bezit van verschillende grote Europese clearing houses. Een clearing house is een organisatie die tussen handelaren (de clearingmembers) inzit en die ondermeer zorgt voor de administratie van transacties en de levering van stukken na betaling, een soort beursintermediair dus. Maar Brussel zei na diepgaand onderzoek naar de voorgenomen fusie ook de vijfde keer nee.

Ongewenste afname

EU-commissaris van Mededinging Margrethe Vestager: “De Europese economie is afhankelijk van goed functionerende financiële markten. Dat is niet alleen belangrijk voor banken en andere financiële instellingen, maar de gehele economie is er bij gebaat als bedrijven geld kunnen ophalen op diverse financiële markten.’ De fusie zou volgens Vestager tot een ongewenste sterke afname van de concurrentie in Nederlandse, Duitse en Belgische aandelenderivaten hebben geleid en tot een monopoliepositie op het gebied van Europese staatsobligaties. Brussel heeft de zorgen hierover in een eerder stadium gedeeld met de fusiepartners maar die zijn niet met afdoende oplossingen gekomen. MTS wilden ze niet kwijt en de toezegging om de in Parijs gevestigde beursintermediair LCH Clearnet SA aan Euronext te verkopen, was onvoldoende om alle zorgen bij de Europese Commissie weg te nemen.

Een woordvoerder van de Amsterdamse beurs, onderdeel van Euronext, laat weten geen commentaar te kunnen geven op het afketsen van de fusie. De gevolgen voor Euronext kunnen echter zowel positief als negatief uitgelegd worden. De vorming van een groot en machtig Duits-Engels handelsplatform is van de baan, waar Euronext niet rouwig om zal zijn. Maar de voorgenomen koop van Clearnet SA gaat nu ook niet door. De formele reactie vanaf het Damrak luidt: “Euronext blijft bereid om Clearnet SA te kopen onder de voorwaarden zoals overeengekomen begin januari dit jaar. Maar in de afwezigheid van het verkrijgen van een overeenkomst, is Euronext volledig toegewijd aan het garanderen van de beste lange termijn oplossing voor haar post-trade activiteiten, in het belang van klanten en aandeelhouders.” Met andere woorden Euronext zal niet schromen op zoek te gaan naar een andere beursintermediair, nu Clearnet SA uit zicht is geraakt vanwege het mislukken van de Duits-Britse beurzenfusie. Saillant detail: Vestagers besluit valt op de dag dat de Britse regering officieel haar EU-lidmaatschap opzegt.