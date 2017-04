Brussel haalt schouders op over Britse verkiezing

Het politieke gekrakeel in Londen maakt weinig indruk in Brussel. Daar kijken ze niet op van een vervroegde verkiezing meer of minder. Welke regering straks ook aantreedt na de Britse stembusgang van 8 juni, die zal weinig veranderen aan de harde opstelling van de 27 andere EU-landen in de brexit-onderhandelingen.

De Conservatieve Britse premier Theresa May wekt de indruk dat ze straks hoger van de toren kan blazen in Brussel als ze een ruimer mandaat van de Britse bevolking op zak heeft. “Elke stem voor de Conservatieven zal mij sterker maken wanneer ik voor Groot-Brittannië onderhandel met de premiers, presidenten en kanseliers van de Europese Unie”, zei May in haar verrassende aankondiging van dinsdag, tegelijk startschot van haar verkiezingscampagne.

Massale stem des volks

Die gedachte doet in de verte denken aan de Griekse illusies van 2015. Toen organiseerde premier Alexis Tsipras een referendum over de strenge voorwaarden die de internationale geldschieters wilden verbinden aan een derde steunpakket voor zijn land. Net als May wekte Tsipras toen de indruk dat hij, gesteund door de massale stem des volks, sterker zou staan in Brussel. Een misvatting. Het luide ‘nee’ in dat referendum van 2015 kon buiten Griekenland geen potten breken. Tsipras had zijn volk niet verteld dat de eurozone uit nog achttien andere democratieën bestaat.

'Jullie gaan het slechter krijgen buiten de EU, en dat is jullie eigen keuze'

In het geval van de brexit-onderhandelingen zijn het er zelfs 27 en die vertonen tot nu toe een zelden vertoonde eensgezindheid. Hun onderhandelingsmandaat ligt al zo goed als vast en wordt op een extra top van regeringsleiders op 29 april definitief. Onderliggende boodschap aan de Britten: jullie gaan het slechter krijgen buiten de EU, en dat is jullie eigen keuze.

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie concludeerde na een telefoongesprek met May dat de ‘echte politieke onderhandelingen’ over de Brexit pas na de verkiezingen kunnen beginnen, zei een commissiewoordvoerder gisteren. Maar dat was ook het geval geweest zonder die verkiezingen, voegde de zegsman eraan toe. Inderdaad bleek uit eerdere tijdschema’s al dat het inhoudelijke brexit-overleg pas een aanvang kan nemen na een EU-ministersvergadering van 22 mei.