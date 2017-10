Brussel eist 250 miljoen euro aan belasting van Amazon

Vestager maakte woensdagochtend bekend dat Luxemburg 250 miljoen euro moet vorderen van Amazon. Het Amerikaanse onlinewarenhuis is gevestigd in het groothertogdom en zou door een belastingakkoord uit 2003 'illegale staatsteun' hebben gekregen.

Jarenlang betaalde Amazon nauwelijks belasting in Europa, zo bleek in 2015 al uit onderzoek van de Europese Commissie. Zo bedroeg de totale omzet van Amazon

in de EU in 2013 13,6 miljard euro, maar officieel bedroeg de winst slechts 28,8 miljoen euro en alleen over dat bedrag hoefde Amazon belasting te betalen. De rest van de winst sluisde Amazon met goedvinden van Luxemburg door naar een bedrijfje dat nergens belastingplichtig was.

En zo betaalde Amazon over driekwart van de winst geen belasting. Volgens Vestager is dat tegen de regels. Lidstaten mogen geen belastingafspraken maken die alleen voor individuele bedrijven zoals Amazon gelden. Dergelijke deals ziet de commissie als illegale staatssteun die moet worden bestraft.

In 2015 droeg Vestager Luxemburg al op 30 miljoen euro te innen bij autoconcern Fiat. Ook Apple moest er aan geloven. Vandaag maakte Vestager bekend dat ze Ierland voor het Europees Hof van Justitie daagt voor nalatigheid. In 2016 had de Eurocommissaris de Ierse fiscus gesommeerd het astronomische bedrag van 13 miljard euro aan achterstallige belastingen terug te vorderen. Volgens Vestager heeft Dublin niet eens een deel van het bedrag geïnd.

Drie jaar geleden begon de Europese Commissie een onderzoek naar de overeenkomsten die Apple in 1991 en 2007 met de Ierse fiscus sloot. Dat toonde volgens Vestager aan dat Ierland Apple jarenlang voordelen heeft gegund, waardoor het bedrijf substantieel minder hoefde af te dragen dan andere bedrijven. In 2014 betaalde Apple zelfs slechts 0,005 procent belasting. Ierland was het altijd oneens met het besluit en Apple ging al eerder bij het Hof van Justitie in beroep tegen de maatregel.