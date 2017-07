Brussel, blokkades werken juist averechts

Lees hier deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5 uit de serie.

Drie keer probeerde de 33-jarige Yancouba 'Beres' Camara, manager van een kleine lodge in de eveneens kleine ex-dictatuur Gambia, een visum voor Zweden te krijgen. Drie keer mislukte dat. Camara mag als Gambiaan 129 landen van de 195 in de wereld niet zomaar in. Ter vergelijking: voor een Nederlander zijn er maar 22 landen op de aardbol moeilijk toegankelijk, verder ligt bijna de hele wereld open. Toch gaan Afrikanen, even goed als Europeanen, de grens over. Dat doen ze voor het overgrote deel van het ene naar het andere Afrikaanse land, maar ook naar Europa. Soms omdat ze moeten vluchten, soms omdat ze op avontuur willen, maar meestal omdat ze willen werken.

Terwijl de EU een steeds hogere muur opwerpt, vinden Afrikaanse migranten via de achterdeur hun weg. En die achterdeur wordt steeds veplaatst. Voorheen kwamen West-Afrikanen via de Canarische Eilanden. Sinds die route is afgesloten, gaat de tocht via de Sahara, Libië en de Middellandse Zee naar Italië. Een tocht die, naarmate er door de EU ook onderweg al meer versperringen worden opgeworpen, steeds gevaarlijker wordt. Na de duizenden doden op zee, is nu de woestijn langzaam in een massagraf aan het veranderen.

Brussel lanceert het ene na het andere kostbare plan om de migranten van het Europese vasteland te weren. Operaties om smokkelaars aan te pakken, gedragscodes voor ngo's zodat ze niet langer als 'taxiservice' werken voor migranten op zee, miljoenendeals met doorvoerlanden zoals Niger om als Europese grenswacht op te treden, trainingen voor de Libische kustwacht. Het jongste plan: stoppen met de export van rubberboten vanuit Europa om het werk van smokkelaars te dwarsbomen. Maar ook dit zal migranten niet tegenhouden, zeggen drie Afrikaanse experts. Europa doet er volgens hen beter aan een stap terug te doen en een nuchtere visie te ontwikkelen. Zij geven Europa drie tips om op een andere manier naar Afrikaanse migratie te kijken.

Tip 1: Laat de paniek varen en kijk naar de realiteit

"De Europese Unie reageert hysterisch", als je het Rahmane Idrissa vraagt. De migratie-expert uit Niger aan de Duitse Universiteit van Göttingen is van mening dat het debat in Europa emotioneel en niet rationeel wordt gevoerd. Dat begint volgens hem al bij de status die Europa zichzelf toedicht. "Europa ziet zichzelf als het paradijs. Maar het is gewoon dichtbij voor West-Afrikanen. Tussen de migranten die Italië weten te bereiken, zie je geen mensen uit bijvoorbeeld Malawi of Zimbabwe want die kunnen naar bijvoorbeeld Zuid-Afrika om te werken. Als China voor mensen uit Senegal makkelijker te bereiken zou zijn geweest dan Europa, was dat misschien wel een veel aantrekkelijker bestemming geweest voor arbeid."

Europa is volgens hem vooral bang dat de eigen welvaartsstaat wordt aangetast door een invasie van Afrikaanse migranten. "Maar de EU doet er beter aan de paniek te laten varen en eens rustig naar het fenomeen van migratie te kijken", vindt Idrissa. "Want migratie is vooral heel normaal. Mensen reizen nu eenmaal, om allerlei redenen. Het enige wat abnormaal is, zijn vluchtelingen; die vertrekken noodgedwongen vanwege een extreme situatie. Maar alle andere migratie behoort tot de normale gang van zaken. Europeanen gaan naar Afrika, denk aan de duizenden die voor vrijwilligerswerk of vrijwilligersvakanties naar Afrika komen. Of de duizenden die langer migreren om bij instituten, multinationals of binnen de hulpindustrie te werken. Maar die mensen noemen we expats en geen migranten. Terwijl ze niet verschillen van de West-Afrikanen die willen werken in Europa." Dat onderscheid in taal voedt de hysterie rond het migratiedebat en vertroebelt de blik op een realistische benadering, aldus Idrissa.

"Daardoor richt de politiek zich op angst in plaats van realisme", voegt Akinyinka Akinyoade toe. En de realiteit is volgens de Nigeriaanse demograaf aan het Afrika Studiecentrum in Leiden dat Afrikaanse migratie bij uitstek 'niet lineair' is. "Afrikanen, binnen en buiten Afrika, migreren circulair. Dat wil zeggen dat ze meestal niet permanent migreren maar bijna altijd weer teruggaan naar huis. Dat ondergraaft het idee dat veel Europese politici kiezers meegeven; dat de Europese welvaart, cultuur en identiteit bedreigd worden door de komst van Afrikanen. Want de meesten willen geld verdienen, studeren of ideeën opdoen om daar thuis iets mee te doen."

Volgens Akinyoade moet Europa ook veel beter kijken naar de oorzaken van de plotselinge toename van het aantal mensen dat naar Europa trekt. Volgens de demograaf heeft dat niet alleen met armoede in Afrika te maken maar vooral met de chaos in Libië. Van eindbestemming waar werk was voor veel Afrikanen bezuiden de Sahara, is het Noord-Afrikaanse land een doorvoerhaven geworden. "Een plek waar je nu zo snel mogelijk moet zien weg te komen door de wetteloosheid."

Vóór de val van Kadafi reisden veel West-Afrikanen heen en weer naar Libië om daar tijdelijk als bouwvakker of huishoudelijke hulp te werken. Nu Libië steeds gevaarlijker wordt, zitten ze vast. "De meesten besluiten niet de inmiddels helse tocht terug door de Sahara te volgen naar huis. Want mochten ze weer naar Libië willen dan is de kans groot dat ze, door de deals tussen Niger en Europa, worden opgepakt en in de cel belanden. Dus zetten ze hun kaarten liever op de reis noordwaarts over de Middellandse Zee naar Europa. Je kunt Italië gewoon zien liggen vanaf de haven. Dan kies je niet voor een potentieel dodelijke rit terug door de Sahara met de kans dat je niet meer terug kunt. Dus wil Europa iets aan migratie doen, dan moet het vooral ook aan stabiliteit in Libië werken."