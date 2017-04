Bruidsjurken vormen stil protest tegen Libanese verkrachtingswet

Het in Parijs gemaakte ontwerp is getiteld 'Undress 522' en is van de Libanese kunstenares Mireille Honein, zo schrijft BBC News. De naam verwijst naar het wetsartikel 522. De 31 jurken verwijzen naar de 31 dagen per maand waarop vrouwen het slachtoffer kunnen worden van verkrachting en vervolgens gedwongen kunnen worden om met hun verkrachter te trouwen.



Het Libanese parlement discussieert op 15 mei over afschaffing van de wet, die volgens minister voor Vrouwenzaken Oghassabian 'uit het Stenen Tijdperk' dateert. In december deed de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch ook al een oproep aan de Libanese politiek om een streep te halen door de omstreden wet.

