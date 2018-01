Brugklassers: een uur huiswerk is genoeg

Op het snijvlak van school, puberteit, opvoedingsstijl, en maatschappelijke tendensen bevindt zich 'huiswerk'. Kortom, een weinig onschuldig thema. Dat bleek ook toen ik onlangs op Twitter de vraag stelde 'Hoeveel tijd besteedt uw middelbare scholier thuis eigenlijk aan school?'

Samenvatting: los van hoeveel tijd hun kind er precies in steekt zijn ouders behoorlijk gefrustreerd. Een ouder vertrouwde me toe: 'Ik ben anderhalf uur kwijt om hem een half uur werk te laten doen', terwijl een andere ouder haar kinderen aanmoedigde om toch eens 'het werk af te raffelen,' zodat er ook eens tijd was voor ontspanning.

Sommigen geven sport, of andere vormen van plezier op, om het schoolwerk bij te kunnen houden

Er blijkt een behoorlijke groep kinderen te zijn die buitengewoon veel tijd in leer- en maakwerk stopt. Sommigen geven sport, of andere vormen van plezier op, om het schoolwerk bij te kunnen houden. En al te gemakkelijk denken de ouders, of denken we als samenleving, dat het gaat om een geïsoleerd probleem - mijn kind, of dat kind, is gewoon raar.

Prestatiedruk Maar dat is het niet: Alle studenten- en leerling-vakbonden hebben prestatiedruk en burn-out tot groot thema verheven. In 2016 vroeg de Kinderombudsvrouw om werk te maken van alle stress die kinderen ervaren door school vanwege huiswerk en toetsen. Het Parool besteedde er enkele weken geleden ook al aandacht aan en koppelde de stress bij leerlingen en studenten aan een doorgeslagen prestatiegerichte maatschappij. Ook een rector kwam in het stuk aan het woord, maar zij waste haar handen in onschuld: "De druk komt uit de maatschappij, scholen volgen daarin." En dat klinkt mij wat te gemakkelijk - of liever onpedagogisch, visieloos en slap - in de oren. Brugklassers moeten niet meer dan een uur thuis aan school besteden

Als je over dit onderwerp met leerlingen praat hebben ze twee - wat mij betreft - reële bedenkingen: ten eerste dat leraren onvoldoende huis- en leerwerk met elkaar afstemmen; en ten tweede dat het grootste deel van wat ze op school moeten doen 'onzin' is.