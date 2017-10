Broos Feyenoord kan slechts hopen op resultaat in Champions League

Het waren moedige en ook te prijzen pogingen, zoals Van Bronckhorst zijn ploeg probeerde te wapenen in de Champions League. De coach moest echter lijdzaam toezien dat geen tactiek het verschil kon maken tegen Manchester City (0-4) en Napoli (3-1). Vanavond wacht een nieuwe beproeving tegen het Oekraïense Sjachtar Donetsk.

Lees verder na de advertentie

Van Bronckhorst zal opnieuw concessies doen, zoals hij dat ook deed tegen Manchester City en Napoli, maar opnieuw is de vraag of zijn bescheiden middelen toereikend kunnen zijn. De personele bezetting is nogal dun. Vooral het hart van de defensie vormt een probleem. De vaste centrumverdedigers, Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden, zijn langdurig geblesseerd en een beoogde vervanger, Renato Tapia, raakte zaterdagavond tegen PEC Zwolle (0-0) geblesseerd aan zijn hamstring. Hij is vanavond niet inzetbaar, evenals rechtsback Kevin Diks. Sven van Beek, die zaterdag voor het eerst sinds anderhalf jaar weer speelminuten maakte in de eredivisie, lijkt af te stevenen op een basisplaats.

Keuzes maken "Dat is niet ideaal", zei Van Bronckhorst gisteravond op de persconferentie in de Kuip. "Maar soms moet je keuzes maken. Zeker als je niet veel spelers hebt. In het ideale plaatje wil je een andere opbouw. Datzelfde geldt voor Nicolai (Jørgensen, red.)." Jørgensen viel zaterdag een half uur voor tijd in en Van Bronckhorst twijfelt nog hoe hij zijn spits vanavond zal inzetten. De krappe selectie maakt de regerend landskampioen bijna onverantwoord kwetsbaar. Zeker tegen Sjachtar Donetsk, koploper in de Oekraïense Premier League. Deze tegenstander spreekt misschien het minst tot de verbeelding in een poule met Manchester City en Napoli, maar Van Bronckhorst schat de ploeg 'heel hoog' in. "Het is een elftal dat frivool speelt en daar ook de voetballers voor heeft", analyseerde Van Bronckhorst. "Ze hebben veel techniek, veel diepgang en veel dribbelaars", somde hij op. Vervolgens, met ernstige blik: "Het is echt een héél goede ploeg." Sjachtar heeft veel techniek, veel diepgang en veel dribbelaars. Het is echt een héél goede ploeg. Feyenoordtrainer Giovanni van Bronckhorst Sjachtar speelt regelmatig in de Champions League. Dit jaar doen de Oekraïners voor de twaalfde keer deze eeuw mee aan het Europese hoofdtoernooi. In 2011 reikte de ploeg nog tot de kwartfinales, waarin werd verloren van Barcelona. De regerend landskampioen van Oekraïne beschikt over een goed scoutingnetwerk in Zuid-Amerika. Veel Braziliaanse voetballers maakten al de overstap. En niet de minsten. Willian (Chelsea), Fernandinho (Manchester City), Douglas Costa (Bayern München) en Luiz Adriano (Spartak Moskou) bijvoorbeeld. Momenteel bevinden zich zeven Brazilianen in de selectie van de Portugese trainer Paulo Fonseca. Hun komst wordt gefinancierd door de vermogende clubeigenaar Rinat Achmetov (zie kader).

Lof van Guardiola Sjachtar, dat thuis won van Napoli (2-1), kreeg eerder lof van Manchester City-trainer Josep Guardiola, waar het lange tijd stand hield (2-0). Voor City was het bijna onmogelijk om onder de druk van de Oekraïners uit te voetballen, complimenteerde Guardiola. Van Bronckhorst zag dat ook toen hij die wedstrijd terugkeek. De Rotterdammer stelde dat Manchester City, Napoli en Sjachtar Donetsk elkaar niet veel ontlopen. "Al deze ploegen staan stijf bovenaan in hun competitie, met weinig tegendoelpunten." De enige uitzondering in de poule? Feyenoord, dat derde staat in de eredivisie. En daarmee is de opdracht van vanavond, een resultaat behalen om het Europese avontuur een vervolg te geven, vrijwel onmogelijk voor Feyenoord - welke tactiek er ook op losgelaten wordt.