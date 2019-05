Broodzaak is niet meer, een nieuwe naam moet de stationswinkels redden

De bekende stationswinkels die nu nog door het leven gaan als Broodzaak, krijgen een nieuwe naam en een andere uitstraling. De 29 vestigingen, te vinden op NS stations, gaan Treck heten. Dat maakte horeca-exploitant HMSHost International vandaag bekend. De transformatie van de keten heeft geen gevolgen voor de 415 medewerkers van Broodzaak; zij behouden hun baan in de nieuwe opzet.

HMSHost nam de Broodzaak-formule (jaaromzet: 30 miljoen euro) vorig jaar over van de NS. “De NS zocht een partij met een succesvol plan voor de toekomst van Broodzaak en daar sloten onze inzichten goed op aan”, aldus topman Walter Seib van HMSHost International. De nieuw ontwikkelde Treck-formule past volgens het moederbedrijf beter bij de eisen van de moderne consument. Het bedrijf kwam na onderzoek onder 2700 consumenten tot de conclusie dat reizigers maar 5 minuten de tijd hebben om iets te nuttigen. Seib: “Onze conclusie was dat reizigers behoefte hebben aan een nieuw merk dat lekker eten biedt met de snelheid die je op een treinstation mag verwachten.”

Volgens HMSHost wordt het assortiment van Treck gevarieerder dan dat van Broodzaak. De stationswinkels gaan behalve broodjes, snacks en koffie ook kleine maaltijden verkopen. Ook nieuw in het aanbod: een broodje humus met granaatappelpitten en krentenbrood met oude kaas en appelstroop.

Heruitvinden

De winkels worden uitgerust met zelfscankassa’s om zo tegemoet te komen aan een snelle doorstroming. Met de focus op snelheid lijkt de aanvankelijke gedachte van het station als verblijfsplek wat te zijn losgelaten. “Uiteindelijk zijn de meeste mensen toch op jacht om de trein te halen”, zegt merkendeskundige Mary Hoogerbrugge. Ze kan zich wel iets voorstellen bij de nu door HMSHost verkozen strategie. “Ik verwacht niet dat mensen protesterend de straat op gaan omdat het merk Broodzaak verdwijnt. Daar ging niet een hele belevingswereld achter schuil. En die naam Treck, tja, het is leuk natuurlijk, zo'n samentrekking van ‘trek hebben in iets’ en het Engelse track als in spoor. Een nieuwe naam kan de vlag zijn op een nieuwe formule, het betekent dat je fris en met een schone lei begint.”

Maar het hoeft volgens Hoogerbrugge niet. Een merk kan zichzelf ook opnieuw en met succes heruitvinden: “Kijk maar naar Bol.com, dat aanvankelijk bij het grote publiek bekend was als online boekenwinkel. Nu wordt dat toch echt gezien als platform. Het is dus heel goed mogelijk om een bestaand merk als het ware opnieuw te laden.”

Aangezien op de treinstations de komende jaren fors meer reizigers worden verwacht, voorziet HMSHost een sterke omzetgroei van de de 29 in het nieuw gestoken Treck-winkels. De filialen van Broodzaak worden in fases omgebouwd naar de nieuwe formule. De vestigingen op de stations van Amersfoort, Haarlem en Leiden zijn eind deze maand en begin juni als eerste aan de beurt.

In totaal neemt de transformatie naar de nieuwe formule anderhalf jaar in beslag. Naast de Broodzaak exploiteert HMSHost International in Nederland onder meer 17 vestigingen van Burger King en 4 La Place-vestigingen op treinstations. Het bedrijf is onderdeel van Autogrill Group en behoort wereldwijd tot de grootste spelers op het terrein van horeca op drukke knooppunten, zoals snelwegen, stations en vliegvelden. Er werken 11.541 werknemers, van wie 3702 in Nederland.