Bronzen plak geeft Dafne Schippers zelfvertrouwen voor 200 meter

Op het moment dat het moest, was het er weer. Precies zoals coach Reider haar had voorspeld. De bronzen plak op de 100 meter van zondagavond geeft Schippers veel vertrouwen voor de 200 meter, het nummer waarop waar ze vrijdag haar wereldtitel hoopt te prolongeren.

Lees verder na de advertentie

In een sterk bezette finale ging de Amerikaanse Tori Bowie er vandoor met het goud in een tijd van 10,85. Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust won zilver in 10,86 en Schippers zette een tijd neer van 10,96. De regerend olympisch kampioene Elaine Thompson was in geen velden of wegen te bekennen omdat ze zich vlak voor de start licht geblesseerd zou hebben. Ze werd vijfde.

Deze race heeft mij de bevestiging gegeven dat het goed zit Dafne Schippers

Schippers was vooral bij met haar vechtlust na de start, die niet goed was. De 25-jarige sprintster kwam traag uit het blok, omdat het apparaat wat naar beneden schoof toen Schippers zich schrap zette. Daarna vocht ze hard om terug te komen. "Het is echt balen dat het mis ging met het startblok, want ik had het gevoel dat ik hem had kunnen winnen."

Het vuur terug Schippers zocht dit seizoen naar bevestiging in snelheid omdat haar nieuwe training, met veel meer krachttraining dan voorheen, nog niet de gewenste tijden opleverde. Coach Reider zei dat het goed kwam, hij wilde haar pas op de WK in Londen laten pieken. In de week voor Londen wist Schippers dat het goed zat. "Ik voelde in de laatste week dat het goed zou komen, maar dat weet je natuurlijk niet honderd procent zeker. Je moet er maar op vertrouwen." Tijdens de finale kwam het vuur terug. Schippers kwam op met een strakke blik en wilde, eenmaal aan de start, 'iedereen opvreten'. "Rana kan ook echt het vuur in mij naar boven halen wat ik dan nodig hebt. Zo'n finale moet je wel kunnen lopen. Ik ben daar mentaal altijd heel sterk in op de momenten dat het er echt om gaat." Op naar de 200 meter, het nummer waarop Schippers de regerend wereldkampioene is. Nu het met de snelheid in de laatste meters weer goed gaat, heeft ze er veel vertrouwen in. "Deze race heeft mij de bevestiging gegeven dat het goed zit. Dat geeft een mooi gevoel voor de 200."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.