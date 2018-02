Brons voor Irene Schouten op massastart

Ze kwam te wijd uit, waardoor de Japanse Nana Takagi en de Zuid-Koreaanse Kim Bo-Reum nog voor haar langs konden. Het werd brons.

Ze moest heel lang wachten, Irene Schouten, voordat ze eindelijk het ijs op kon in Zuid-Korea. Ze was al de volle twee weken in het olympisch dorp, wachtend op de laatste schaatsdag. Daar mocht ze eindelijk op haar favoriete onderdeel uitkomen: de massastart.

Daarvoor was het trainen, als enige Nederlander schaatsend in een pak waarbij op de rug het blauw meer aanwezig was dan het oranje. Een soort camouflage, zo was het idee.

Beste marathonspecialist van Nederland

De keuze voor Schouten op de massastart was al in december gemaakt. Zij was de eerste die zeker was van Pyeongchang, aangewezen door bondscoach Geert Kuiper. Logisch, Schouten is de beste marathonspecialist van Nederland, en verdiende door haar goede sprint een plek in het Nederlandse duo. Dat zij zich niet op een individuele afstand plaatste, deed daar niets aan af.

Ze deed in de halve finale precies genoeg om door te gaan. Ze won een tussensprint, reed daarna rustig mee. Na afloop kon ze eenvoudig zwaaien naar het publiek.

De nummer twee van Nederland in het toernooi, Annouk van der Weijden, viel in de halve finale omdat de Canadese Ivanie Blondin voor haar onderuit ging, precies op het moment dat Van der Weijden een tussensprint leek te gaan winnen. Dat had haar een enkeltje finale opgeleverd, nu moest ze met veel kracht proberen naar het peloton te rijden. Het was een drie kilometer in haar eentje. Ze kwam terug en werd nog tweede. Maar het was alsof ze al een finale had gereden.