Broer en zus Holleeder treffen elkaar op gehoorafstand

Broer en zus treffen elkaar vandaag in de Bunker, de extra beveiligde rechtszaal in Amsterdam Osdorp. Sonja en Willem Holleeder kunnen elkaar horen, maar oog in oog komen ze niet te staan. 'Son' zoals Willem zijn oudste zus vaak noemt, zit in het afgeschermde getuigenhokje en is alleen zichtbaar voor de officieren van justitie en de rechters. Het gaat knetteren, is de verwachting. De vraag is alleen: Gaat verdachte ook aan die verwachting voldoen?

Willem Holleeder noemt zus Astrid de slimste maar ook een 'gluiperd'

Hier in de rechtszaal zijn de verhoudingen tussen haar en haar van meervoudige moord verdachte broer, waaronder die op haar toenmalige man Cor van Hout, eindelijk eens in haar voordeel. Sonja - zo heeft ze al in december 2015 voor de rechter verklaard in het zogeheten Passageproces - moest er zijn voor haar broer. "Ik deed zijn was, bracht zijn was, moest altijd voor hem klaarstaan. En het klinkt heel gek, maar als hij moest poepen of plassen kwam hij bij mij langs." Sonja vormde ook de ogen en oren voor Willem als het ging om vrouwen. Als hij naar een van zijn vele vriendinnetjes toog, kreeg zij de opdracht zijn huidige partner gezelschap te houden.

Vertrouwenspersoon Willem Holleeder noemt zus Astrid de slimste maar ook een 'gluiperd'. Sonja heeft hij ook van alles en nog wat naar haar hoofd geslingerd maar tijdens de eerste dagen van het nu lopende strafproces toonde de verdachte zich slechts één keer emotioneel. Hij hield nog van Sonja, zei hij met een snik. Is het echte liefde voor zijn zus, of was die verklaring niet meer dan een instrument om over de hoofden van de rechters heen nog een poging te wagen Sonja het zwijgen op te leggen? Astrid en Sonja zijn heel verschillend. "Zij was zijn vertrouwenspersoon, ik was meer zijn bezit", sprak Sonja. "Ik was bang en durfde nooit wat te zeggen. Hij dreigt niet alleen, hij voert ook uit." Voor de rechter in het Passageproces, waar Holleeder geen deel van uitmaakte, liet ze duidelijk weten haar broer ziek te vinden; een psychopaat maar ook een charmeur. "Hij pakt je in , vreet je op en gooit je weg." Sonja Holleeder weet veel. Zij wist wie op het lijstje stond van haar broer om geliquideerd te worden. Willem had volgens haar de gewoonte om zijn slachtoffer op te zoeken, kennis te vergaren en die kennis om te zetten in een moordopdracht. Sonja en haar zus stapten niet met die kennis naar de politie, maar waarschuwden soms wel de familie van het potentiële doelwit. De rechter zal de komende dagen zeker vragen stellen over deze 'methode Holleeder'.