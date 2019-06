Broek of rok? Schoolkinderen in Mexico-Stad beslissen zelf

“De tijd waarin we jongens en meisjes aparte kledingregels voorschreven, is voorbij. Kinderen mogen dragen waar ze zich goed in voelen. Als jongens een rokje willen dragen en meisjes een broek, dan moet dat gewoon kunnen”, verkondigde Sheinbaum op een persconferentie.

LGBTI-activisten zijn blij met de beslissing. “Kinderen die niet conformeren aan de norm zijn hier enorm mee geholpen. Het richt veel psychologische schade aan als je kleren moet dragen die niet overeen komen met hoe je je van binnen voelt” zegt Diana Sánches Barrios van rechtenorganisatie Prodiana AC tegen persbureau Reuters.

Het is niet de eerste keer dat Mexico-Stad het voortouw neemt in het invoeren van liberale normen in het conservatieve, overwegend katholieke Mexico. In 2010 legaliseerde de deelstaat het homohuwelijk, waarna meerdere staten dat voorbeeld volgden.

