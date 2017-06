Britten zien vooral onaantrekkelijke keuzes

De Conservatieven van de Britse premier Theresa May lopen in de laatste peiling verder uit op hun grootste rivaal. De 'Tories' zien hun voorsprong op de Labour Party van Jeremy Corbyn in de peiling groeien naar 8 procent. Hoewel de partij van May één procentpunt inlevert ten opzichte van de vorige peiling, spraken fors minder respondenten een voorkeur uit voor de socialisten.

Labour leek eerder deze maand nog te kunnen rekenen op 40 procent van de stemmen. Volgens de laatste peiling, waar dinsdag en woensdag 1291 kiezers voor aan de tand zijn gevoeld, zou de linkse partij nu zo'n 36 procent van de stemmen krijgen. Een aantal kiezers vertellen waarom ze bij deze verkiezingen stemmen zoals ze stemmen.

Ook baal ik ontzettend van de Brexit. In het brexit-referendum heb ik voor blijven in de Europese Unie gestemd. Al moet ik er wel bij zeggen dat de gevolgen van het referendum tot nu toe meevallen. De tegenstanders waarschuwden dat na een zege van het brexit-kamp de economie zou instorten, maar dat is niet gebeurd.

Ik vind het ook verschrikkelijk hoe de Conservatieven zich tegen immigratie hebben gekeerd. Want Groot-Brittannië is nou eenmaal een immigratieland. De meeste Britten willen niet meer achter de toonbank staan in een koffiezaak. Als we willen dat onze economie blijft groeien, hebben we immigranten hard nodig.

"Jarenlang ben ik lid geweest van de Conservatieven. Een tijd lang wilde ik zelfs parlementariër worden. Maar ik ben uit de partij gestapt, omdat ik gedesillusioneerd ben. Er gaapt een enorme kloof tussen de regering en het volk. Als ik hoor hoe mijn vrienden praten over politici, dat is echt afschuwelijk. Politici worden veracht.

“Ik vind ze allebei niet al te goed, maar ik kies voor Corbyn”

Vince Charles, onderhoudsmonteur, 53 jaar, stemt: Labour

"Mijn stem gaat naar Labour, zoals al mijn hele leven. Mijn ouders zijn afkomstig van Saint Lucia. Dat is een eiland in het Caribisch gebied. In onze gemeenschap stemt bijna iedereen Labour. Waarom dat zo is, vind ik moeilijk uit te leggen, want ik volg de politiek niet goed. Volgens mij verschillen de partijen niet zo veel.

Mijn grootste zorg is, eerlijk gezegd, immigratie. Natuurlijk is Groot-Brittannië een divers land. En natuurlijk moeten we echte vluchtelingen, die uit een oorlog komen, helpen. Ik zeg ook niet dat we geen greep meer hebben op de immigratie. Maar er gaat wel iets mis. Het is te makkelijk om hier binnen te komen en we krijgen de verkeerde mensen. We zijn bezig iets te verliezen. De regering moet de immigratie beperken en beter kijken wie we toelaten.

Hoe dat precies moet, weet ik niet. En welke partij er het beste voor is, Labour of de Conservatieven, weet ik ook niet. We leven in een verwarrende tijd, met al die aanslagen. Eigenlijk vind ik de leiders van beide partijen niet al te goed. Maar als ik een van beiden moet kiezen, dan wordt het Labour-leider Corbyn. Hij lijkt mij een nuchtere man. De beste van de twee."