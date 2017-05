Britten woedend na uitlekken informatie: 'Arrogant en volslagen respectloos'

Britse functionarissen hebben onthutst gereageerd nadat de New York Times woensdag gedetailleerde informatie publiceerde over de bom die in Manchester werd gebruikt. De krant plaatste onder meer foto’s van wat waarschijnlijk het ontstekingsmechanisme van de bom was en de rugzak waarin de bom - een metalen kist met explosieven en schroeven - mogelijk vervoerd werd.

De krant lijkt zelfs op de hoogte van kleine details uit het onderzoek. Zo wordt gemeld dat de dader het ontstekingsmechanisme mogelijk in zijn linkerhand vasthield.

De bom lijkt zorgvuldig en met enige achtergrondkennis gemaakt te zijn. “Het lijkt erop dat de bommaker de kans op een flop zo klein mogelijk wilde houden”, schrijft de krant. Zo vonden onderzoekers een bepaald type 12 volt-accu die krachtiger is dan batterijen die meestal gevonden worden in rugzakbommen of zelfmoordvesten.

Lek

De Britse autoriteiten vermoeden dat de informatie, die gedeeld wordt op basis van lang bestaande afspraken, via Amerikaanse inlichtingendiensten bij de media terecht zijn gekomen, melden Sky News en The Guardian. Eerder was al de naam van de vermoedelijke dader, Salman Abedi, in Amerika uitgelekt voordat die in Engeland bekend werd gemaakt. Minister van binnenlandse zaken Amber Rudd reageerde toen al geïrriteerd. “Ik heb onze vrienden heel duidelijk te verstaan gegeven dat dit niet meer moet gebeuren”, zei ze gisteren.

Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, reageerde vandaag boos op Twitter. "Heb geklaagd bij de Amerikaanse ambassadeur over de lekken uit de Verenigde Staten en werd verzekerd dat zij zouden stoppen. Ze zijn niet gestopt." "Het is verkeerd, het is arrogant en volslagen respectloos richting de bevolking van Manchester", zei hij later op de BBC-radio.

Premier Theresa May is volgens The Guardian van plan de kwestie bij de Amerikaanse president Donald Trump aan te kaarten wanneer zij hem vandaag spreekt tijdens de Navo-top in Brussel. Het lekken kan het onderzoek, dat al geleid heeft tot acht arrestaties in Groot-Brittannië en twee in Libië, bemoeilijken. “Wij waarderen de belangrijke relaties met onze vertrouwde inlichtingen-, handhavings- en veiligheidspartners in de wereld zeer”, zo liet het bureau van de nationale terreurbestrijdingsdienst van de Britse politie woensdagavond weten. “Wanneer dat vertrouwen geschonden wordt, ondermijnt dit deze relaties en ondermijnt dit onze onderzoeken.”

Door de bomexplosie aan het eind van een concert van het Amerikaanse popidool Ariana Grande in de Manchester Arena kwamen 22 mensen om het leven. De Britse politie onderzoekt nu een netwerk. De Britse politie onderzoekt het bestaan van een mogelijk netwerk rond de dader.

