Britten willen buitenlandse vissers weren

Het gaat om afspraken uit 1964, dus van voor de toetreding van de Britten tot de Europese Unie. Dit verdrag geeft vissers uit Nederland, Ierland, België, Duitsland en Frankrijk toegang tot wateren tussen 6 en 12 zeemijl uit de kust, maar de Britse overheid wil daar vanaf. Volgens de Britse overheid hebben buitenlandse vissers in 2015 zo’n 10.000 ton vis gevangen in de zone die het nu wil afsluiten.

De Engelsen bezitten een groot deel van de Noordzee, dus als ze daar opnieuw over willen onderhandelen, kan dat in potentie desastreus uitpakken voor de Nederlandse vissers Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond

Tegelijkertijd heeft het land te maken met de huidige Europese regels voor visserij. Die geven landen van de Europese Unie het recht om te vissen in het gebied tussen de 12 en 200 mijl (22 tot 370 kilometer) uit elkaars kust. Wat er met die afspraken gaat gebeuren is inzet van de onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De Europese Commissie stelde in een reactie dat de afspraken binnen de Europese Unie voorrang hebben op het verdrag van de zes landen onderling.

De Nederlandse Vissersbond reageert verrast op de beslissing. "We wisten na de aankondiging van de Brexit natuurlijk al dat er grote veranderingen aan zaten te komen maar hadden niet verwacht dat de Britten dit akkoord nu al op zouden zeggen", zei voorzitter Johan Nooitgedagt. "De Engelsen bezitten een groot deel van de Noordzee, dus als ze daar opnieuw over willen onderhandelen, kan dat in potentie desastreus uitpakken voor de Nederlandse vissers."

"Voor het eerst in meer dan vijftig jaar kunnen we straks weer zelf beslissen wie er toegang krijgt tot onze wateren", liet de Britse milieuminister Michael Gove in een verklaring weten. Het zal naar verwachting twee jaar duren voordat het Verenigd Koninkrijk zich definitief uit het verdrag kan terugtrekken.

