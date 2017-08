Britten voelen Brexit in hun portemonnee

De Britse economie zal minder hard groeien als gevolg van de Brexit en de inkomens van veel Britten krijgen daaronder te lijden. Dat zei de president van de Bank of England, Mark Carney, gisteren in de jongste prognose voor de economie. De centrale bank laat de rente voorlopig ongewijzigd, ondanks het feit dat de inflatie ruim boven het gewenste niveau zit.

Hoewel de Brexit bepaald niet het economische doemscenario is geworden dat vooraf werd gevreesd, had Carney gisteren weinig positiefs te melden over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Vooral de onzekerheid die gepaard gaat met de onderhandelingen over het Britse vertrek heeft haar weerslag op de economie, aldus Carney.

Lagere investeringen Dat uit zich in lagere investeringen dan vooraf verwacht - de Bank of England heeft de voorspellingen voor het investeringsniveau in 2020 met liefst 20 procent verlaagd. Die lagere investeringen werken op hun beurt door in lagere economische groei, en ook geringere loonstijgingen. Ondanks de relatief lage werkeloosheid in het land groeien de salarissen maar mondjesmaat. Voorlopig zal de inflatie blijven toenemen, verwacht de centrale bank Terughoudendheid bij bedrijven met het oog op de Brexit draagt daaraan bij, aldus Carney. In de voorspellingen gaat de centrale bank ervan uit dat het Britse vertrek relatief gemoedelijk zal verlopen, dus in goede harmonie met de Europese Unie. Een Brexit zonder vervangende handelsakkoorden of, erger nog, met nieuwe handelsbelemmeringen, zou de Britse economie een nieuwe klap geven. Terwijl de lonen nauwelijks stijgen, worden huishoudens wel geconfronteerd met prijsstijgingen: de inflatie in het land ligt ruim boven de 2 procent, de doelstelling van de Bank of England. Voorlopig zal de inflatie blijven toenemen, verwacht de centrale bank. In oktober van dit jaar ligt die naar verwachting op drie procent, om daarna weer iets af te nemen. Maar het zal zeker tot medio volgend jaar duren voor de lonen de inflatie kunnen bijbenen. Tot die tijd worden huishoudens per saldo armer, wat weer zijn weerslag heeft op de consumptie.

Niet eensgezind De leden van het monetaire beleidscomité, dat bepaalt wat er met de rente moet gebeuren, toonden zich opnieuw niet eensgezind over wat het beste recept is voor de Britse economie. Van de acht leden stemden er twee voor een renteverhoging, zes stemden tegen. Daarmee heeft het kamp dat de rente voorlopig ongewijzigd wil laten, wel weer iets aan invloed gewonnen. In juni dreigde nog een derde lid voor een renteverhoging te gaan stemmen, maar die verbond daaraan wel de voorwaarde dat de groeiverwachtingen minimaal gelijk zouden blijven. Na het bekendmaken van de beslissing van de Bank of England verloor het Britse pond opnieuw aan waarde ten opzichte van de euro. Het pond is ruim 1,10 euro waard en zit daarmee weer dicht bij de laagste waarde die in oktober vorig jaar werd genoteerd. De koersdaling is een reactie op de naar beneden bijgestelde groeiverwachtingen, waardoor het minder waarschijnlijk wordt dat de Bank of England op korte termijn de rente zal gaan verhogen. Bankpresident Carney zei bovendien dat een eventuele rentestijging (als die komt) langzaam en geleidelijk zal gaan. Het lage pond is één van de oorzaken van de hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk, aangezien het land voor veel zaken afhankelijk is van het buitenland. Als het pond minder waard wordt, stijgen de prijzen van geïmporteerde producten vrijwel automatisch. Dat effect zal de komende jaren blijven doorwerken in de economie, aldus de centrale bank.

