Britten versterken patrouilles in Kanaal om migratie te beperken

Groot-Brittannië intensiveert zijn patrouilles in het Kanaal. Aanleiding is het toenemende aantal immigranten dat in bootjes illegaal vanuit Frankrijk oversteekt naar Engeland. De Britse regering haalt twee grenswachtschepen terug uit de Middellandse Zee om ze te laten patrouilleren in het Kanaal. Nu surveilleren in de druk bevaren zeestraat al drie Britse boten.

Volgens de Britse minister van binnenlandse zaken, Sajid Javid, zijn de extra patrouilles niet alleen nodig om de grensbewaking te versterken, maar ook om migranten te redden die op zee in de problemen komen. “Dit is een van de meest verraderlijke stukken water”, aldus de bewindsman.

Minister Javid, die van vakantie terugkwam om de crisis het hoofd te bieden, voerde zondag telefonisch overleg met zijn Franse tegenhanger Christophe Castaner en ontmoette maandag justitie- en grensbewakingsfunctionarissen. De ministers spraken af om meer te doen om mensensmokkelnetwerken te verstoren en om migranten te vertellen hoe riskant de route is. Ook wil Javid potentiële reizigers afschrikken. “Ik wil niet dat mensen denken dat, als ze een veilig land als Frankrijk verlaten en Groot-Brittannië binnenkomen, ze dan kunnen blijven.”

De migranten komen vooral uit Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Als ze in de buurt van de Engelse kust zijn, bellen ze vaak een Brits alarmnummer in de hoop te worden opgepikt door de Britse kustwacht.

Dat is een relatief gering aantal voor Groot-Brittannië, dat het afgelopen decennium gemiddeld rond 25.000 asielverzoeken per jaar kreeg. In het land leven bovendien al honderdduizenden illegale immigranten, van wie velen simpelweg zijn gebleven nadat hun studie-, werk- of vakantievisum was geëindigd. Er slippen ook al jaren vanuit Frankrijk kleine aantallen illegale migranten het Verenigd Koninkrijk binnen door zich te verstoppen in en onder vrachtwagens.

Kleumende migranten

Maar het groeiende gebruik van de route via zee is nieuw en levert dramatische verhalen en beelden op van overvolle rubberboten en kleumende migranten. Het komt bovendien op een gevoelig moment, omdat Groot-Brittannië verwikkeld is in dramatische onderhandelingen met de Europese Unie over de brexit. Veel Britten die in een referendum in 2016 voor het vertrek uit de EU stemden, deden dit omdat ze minder immigratie willen. Volgens een recente reportage van de BBC zouden mensensmokkelaars de migranten bovendien aanmoedigen om de oversteek nu te wagen omdat het Britse immigratiebeleid na de verwachte brexit eind maart veel strenger zou worden.

Linkse critici beschuldigen de conservatieve regering van premier Theresa May ervan de zogenoemde immigratiecrisis bewust groter temaken, om er politiek munt uit te slaan. May zou zo proberen steun te verwerven voor haar omstreden akkoord met de EU over de brexit, dat dreigt te stranden in het Lagerhuis. “De mensen worden opgezweept over migratie­kwesties”, verklaarde Labour-parlementariër Diane Abbott in de krant The Guardian. “De regering denkt dat dit de beste manier is om mensen angst aan te jagen en hen voor haar deal te laten stemmen.”