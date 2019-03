Britten op de Amsterdamse bierfiets: ‘De brexit? Dat is gewoon één grote zooi’

“De brexit is een ramp”, schreeuwt de Britse James Beard (33) vanaf een bierfiets aan de kade van het Amsterdamse IJ. Hij viert vrijdag met zijn vrienden dat hij gaat trouwen. “Toen we dit weekendje hadden geboekt, was het nog spannend of we wel makkelijk Europa binnen zouden komen. Maar gelukkig hebben we brexit-uitstel gekregen”, zegt ­Beard. Met negen van zijn beste universiteitsvrienden en collega’s uit de financiële sector trapt hij zich door Amsterdam. Ondertussen wordt er flink getankt, bier welteverstaan.

Achterin zitten zijn collega’s Simon Kane (32) uit Sussex en Sam Green uit Londen (35). Green stemde vóór de brexit. “Maar ik denk dat het niet meer gaat gebeuren, hoe langer het wordt uitgesteld, hoe kleiner de kans dat het ook echt gebeurt.” Kane, tegenover hem, stemde tegen. “Vooral om economische redenen. Een brexit is een ramp voor de economie.”

May te koppig

Wat de mannen ook hebben gestemd, ze zijn allemaal brexit-moe. “Of we het nieuws over brexit volgen?”, vraagt Will Smith (33), waarna hij een flinke slok bier neemt. “Het is het enige nieuws dat er is. De brexit domineert al jaren het nieuws, alles draait om de brexit”, zegt hij. Smith schaamt zich ervoor. “Ik was er in eerste instantie al op tegen en het wordt alleen maar erger en erger.” Wat hij daarmee bedoelt? “We slagen er niet eens in de Europese Unie te vertellen wat we willen. Dat is toch genant?”

Geen van de mannen is fan van Theresa May. Aanstaand bruidegom Beard: “Ze zit zeker in een moeilijke positie maar ik heb geen sympathie voor haar. Het ging haar altijd om het behagen van haar eigen partij, niet om het belang van het land.” Green nuanceert: “Ze zit in een moeilijke situatie, maar ze is gewoon te koppig”. Kane knikt. “Niemand zou haar baan willen, ze krijgt alles op haar bordje. Maar ze is geen sterke leider”, zegt hij. Over Boris Johnson zijn ze al helemaal niet te spreken. Beard: “Wat een clown is dat”.