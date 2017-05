Britta Böhler: ‘Van die moordzaak heb ik wakker gelegen’

Ik droom ook geregeld dat mijn overleden vader met een stok over het strand voorbij komt wandelen. Het is een vredig beeld dat me doet denken aan de prachtige film ‘Contact’. In een droomachtige scène die me altijd is bijgebleven ziet de hoofdpersoon, gespeeld door Jodie Foster, op het strand opeens haar overleden vader aankomen.

De zee is ook in mijn dagdromen een terugkerend motief. Waarom weet ik niet goed. Ik ben in Freiburg geboren, in de buurt van hoge bergen, maar ik heb altijd aan zee willen wonen. Later werd die droom werkelijkheid toen ik naar Nederland verhuisde en in Scheveningen ging wonen, vlakbij zee. Ik heb nu een tijdelijk appartement in Amsterdam, maar ik vind het druk hier, en de droom over een huis aan zee komt weer terug.

Mijns inziens staat het schrijven niet zo ver af van het werk dat ik deed in de advocatuur

Verder hoop ik nog lang boeken te schrijven. Nu ik hoogleraar-af ben is daar meer ruimte voor. Op dit moment werk ik aan een non-fictieboek en ik ben begonnen aan een nieuwe roman. Ik verwerk graag historische feiten in een fictieverhaal, zoals in mijn eerste roman ‘De beslissing’ over Thomas Mann. Mijns inziens staat het schrijven niet zo ver af van het werk dat ik deed in de advocatuur. Ik vond altijd dat je als advocaat een verhaal moet vertellen. Uiteraard geen verzonnen verhaal want je hebt een dossier, de feiten. Maar feiten zijn niet absoluut, die moet je vaak interpreteren als er vraagtekens zijn.

Verwerpelijk systeem Ook als ik studenten lesgaf kwam het verhalen vertellen terug omdat het lesmateriaal onder meer bestond uit films en boeken. ‘To Kill a Mockingbird’ van Harper Lee was verplichte literatuur voor de studenten. Ik vind het goed als ze eens een boek moeten lezen en bovendien denk ik dat de dilemma’s van de hoofdpersoon, advocaat Atticus Finch, veel meer tot de verbeelding spreken dan een abstract voorbeeld. Finch geldt als de ‘goede advocaat’ maar hij werkt wel mee aan een verwerpelijk systeem. Daarover discussieerden we tijdens het vak ‘advocaat en ethos’ dat ik voor masterstudenten heb ontwikkeld. Over de ethiek van de advocatuur gaat ook het boekje ‘De goede advocaat’ dat ik voor mijn afscheid heb geschreven. In onze puberteit stelde mijn generatie telkens de vraag: wat zou jij hebben gedaan in de oorlog? Mijn interesse voor ethiek hangt denk ik samen met mijn Duitse achtergrond: in onze puberteit stelde mijn generatie telkens de vraag: wat zou jij hebben gedaan in de oorlog? Als advocaat heb ik gelukkig nooit zware ethische dilemma’s gehad. Wel heb ik geworsteld met een moordzaak die ik heel laat van een andere advocaat overnam en waaraan ik eigenlijk niets meer kon doen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn cliënt onschuldig heeft vastgezeten. Daar heb ik wakker van gelegen.” Britta Böhler (1960) is advocate en schrijfster. Bij haar afscheid als bijzonder hoogleraar advocatuur aan de UvA verscheen haar boek ‘De goede advocaat’. www.cossee.com

