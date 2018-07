Britse vrouw die besmet was met het gif novitsjok overleden

Dawn Sturgess werd samen met haar 45-jarige man Charlie Rowley gevonden in de plaats Amesbury, slechts 11 kilometer van de plek waar de Russiche ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter in maart met hetzelfde middel zijn vergiftigd. Rowley ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Lees verder na de advertentie

Hoe het Britse stel in aanraking is gekomen met het giftige novitsjok is nog niet bekend. De Britse politie doet onderzoek naar de dood van Sturgess, de zaak wordt behandeld als moord.

In tegenstelling tot zenuwgassen, zoals sarin, kan novitsjok in poedervorm ontstaan waardoor het ook via de huid werkt.

De Britse premier Theresa May reageerde geschokt op de dood van de 44-jarige vrouw. "Mijn gedachten en medeleven gaat uit naar haar familie en geliefden. De politie en de veiligheidsdiensten doen er alles aan om de feiten vast te stellen."