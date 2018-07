Britse vastgoedeigenaren moeten zich bekendmaken

Als het aan de regering ligt, komt er een publiek toegankelijk register waarin eigenaren zich moeten registreren. Nu verschuilen zij zich vaak nog achter vennootschappen in belastingparadijzen.

De wetgeving zat er al lange tijd aan te komen en is een reactie op veelvuldige signalen dat er op grote schaal geld wordt witgewassen via Brits vastgoed. Drie jaar geleden waarschuwde de National Crime Agency al dat criminelen miljarden wisten wit te wassen door illegaal verkregen geld te investeren in stenen.

Een parlementaire commissie ging dit jaar nog een stap verder door expliciet te stellen dat Russisch geld, verkregen door corruptie, via het Verenigd Koninkrijk wordt witgewassen. Een bedreiging van de nationale veiligheid, zo luidde de conclusie.

Het idee van een publiek register werd in eerste instantie geopperd door toenmalig premier David Cameron, als reactie op de publicaties over de Panama Papers. Die gegevens van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca gaven inzicht in de eigenaren van anonieme vennootschappen in belastingparadijzen, die vaak gebruikt worden om bezit te verhullen voor autoriteiten of het publiek.

Een extra argument om het register op te tuigen, is de vloed aan geld die de laatste jaren is afgekomen op de Britse huizenmarkt, waardoor de prijzen fors zijn toegenomen en die het moeilijk maakt voor 'gewone' Britten om nog een huis te kopen. Een publiek register zou op zijn minst inzichtelijk maken wie zijn geld in Brits vastgoed investeert.

Spookwijken

Uit onderzoek van de Britse krant The Guardian bleek dat minimaal 7 miljard pond (7,9 miljard euro) aan investeringen in Brits vastgoed via vennootschappen van Mossack Fonseca liepen. In totaal werd zo'n 190 miljard euro aan beleggingen in wereldwijd vastgoed ontdekt in vennootschappen uit de Panama Papers.

De eerste reacties op het voorstel zijn positief. De vereniging van Britse makelaars is enthousiast omdat vastgoed dat gekocht wordt via buitenlandse vennootschappen relatief vaak leegstaat. "Het is essentieel om te weten wie de uiteindelijke eigenaren zijn van vastgoed", aldus de vereniging in een verklaring.

De hoop is dat het fenomeen 'spookwijken', waar de meeste huizen een groot deel van het jaar leegstaan met desastreuze gevolgen voor de middenstand en leefbaarheid in de wijk, hiermee wordt aangepakt.