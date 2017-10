Britse Syrië-gangers ‘moeten dood’, zegt Britse minister

De minister deed de uitspraak kort nadat een onafhankelijke terrorismecommissie oordeelde dat Britse jihadisten in Syrië en Irak terug moeten kunnen keren naar hun land. Maar volgens Stewart is dat geen optie: “Zij zijn volledig toegewijd, als leden van Islamitische Staat, aan de oprichting van een kalifaat.” Zij hebben in het strijdgebied daarnaast misdaden begaan, aldus Stewart. “Dus ik ben bang dat we onder ogen moeten zien dat deze mensen een extreem gevaar vormen voor ons, en helaas rest er geen andere mogelijkheid dan hen, in bijna alle gevallen, te doden.”

Stewart zei dat er sprake was van van ‘zeer moeilijke morele kwesties’, maar dat de maatregelen nodig zijn om Groot-Brittannië te beschermen. De jihadisten ontbreekt het immers aan ‘iedere vorm van loyaliteit aan de Britse regering’, aldus Stewart.

Liquidaties

Het liquideren van staatsburgers is uiterst controversieel, niet alleen omdat er geen rechter aan te pas komt, maar ook omdat Groot-Brittannië geen doodstraf kent. Er zijn al meerdere Britten door Britse militairen omgebracht. Een ander Europees land dat zijn eigen jihadistische staatsburgers doodt, is Frankrijk. Ex-president François Hollande gaf vorig jaar al toe dat hij opdracht heeft gegeven voor ‘opérations homo’ - jargon voor liquidaties. Eerder dit jaar maakte The Washington Post bekend dat de Fransen dodenlijsten opstellen en deze met de Iraakse regering delen.

In totaal zijn er zo’n 6000 Europeanen afgereisd naar het strijdgebied in Syrië en Irak. Bij terugkomst beweren veel jihadisten dat zij humanitair dienstverlener waren. Vaak is het moeilijk te bewijzen of zij echt misdaden hebben begaan, en zijn zij na een aantal maanden weer op vrije voeten. De Fransen en Britten kiezen mede daarom voor dit soort controversiële maatregelen.

AP onthulde vandaag dat verschillende westerse landen ook dodenlijsten delen met hun bondgenoten van de Syrische militie SDF. De Koerdisch-Arabische militie zou de opdracht hebben gekregen alle buitenlandse jihadisten in Raqqa om het leven te brengen, ongeacht of zij zich zouden overgeven of niet. De coalitie voorzag haar bondgenoten van namen en foto’s. Volgens een SDF-strijder zijn bij de bevrijding van Raqqa niet alle buitenlanders gedood. Een aantal is opgepakt. Maar hun uitlevering gaat moeilijk, want de meeste landen weigeren hen terug te nemen.

Lees ook:

- Terug van de jihad. En dan?

- Terugkeer van Syriëgangers wordt niet gefaciliteerd