Britse supermarkt kan in één klap de grootste worden na megafusie

Tenminste, als de mededingingsautoriteiten de voorgenomen deal niet blokkeren.

Sainsbury’s en Asda zijn de nummer twee en drie in marktaandeel in het Verenigd Koninkrijk. Samen zouden de twee 31,4 procent van de markt in handen krijgen, ruim meer dan de 27,6 procent van de huidige marktleider Tesco. Ter vergelijking: in Nederland is Albert Heijn de grootste supermarkt met een marktaandeel van 35,3 procent, op ruime afstand gevolgd door Jumbo met 18,7 procent.

De beoogde partners willen door de combinatie de kosten flink verlagen, vooral doordat hun gezamenlijke inkoop lagere prijzen van leveranciers zou kunnen afdwingen. Dat voordeel moet de klant weer gaan merken: de prijzen zouden gemiddeld met zo’n 10 procent omlaag kunnen, aldus Sainsbury-topman Mike Coupe in een toelichting. Daarmee kan de supermarkt de concurrentie aan met discounters als Aldi en Lidl, maar ook de huidige marktleider Tesco verder onder druk zetten.

Klandizie afsnoepen Voor de overname koopt Sainsbury’s de huidige eigenaar van Asda, de Amerikaanse supermarktgigant Walmart, uit voor 7,3 miljard pond (8,3 miljard euro) in contanten en aandelen van het nieuwe fusiebedrijf. Walmart zou via die weg een aandeel van 42 procent krijgen van het gecombineerde concern, waarvan het de komende jaren nog geen afstand mag doen. De deal biedt zo Walmart de gelegenheid afscheid te nemen van de Britse markt, waar het weinig plezier aan heeft beleefd. In 1999 kocht het concern Asda voor 7,6 miljard euro. Sindsdien lijdt Asda onder hevige concurrentie van relatieve nieuwkomers als Aldi en Lidl, die via lagere prijzen klandizie afsnoepen van de traditionele Britse supermarkten. Veel overlap tussen de winkels zou er volgens topman Coupe niet zijn. Sainsbury’s is groot in het zuiden, terwijl Asda vooral winkels in het noorden van het Verenigd Koninkrijk heeft. Van de grofweg 2800 winkels zijn er een kleine 100 die in hetzelfde postcodegebied liggen, aldus Coupe. Maar daarmee is de kous nog niet af: de mededingingsautoriteiten lieten al weten een onderzoek naar de beoogde deal ‘waarschijnlijk’ te vinden. Zorgen zijn er ook bij de vakbonden, die eisen dat er geen banen verloren mogen gaan, en bij leveranciers, die vrezen voor afgedwongen lagere prijzen. Zij vinden gehoor bij de politiek. Oppositiepartij Labour liet al weten een aanstaand ‘duopolie’ (van Tesco en de combinatie Sainsbury’s/ ­Asda) ongewenst te vinden.