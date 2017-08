Britse regering kiest voor harde Brexit

De brief in de zondagkrant kwam als een verrassing. Daar waar Britse ministers de afgelopen tijd modder gooiend over straat gingen en hun eigen versie van Brexit verkondigden, publiceerden de twee grootste tegenstanders in het kabinet van Theresa May gisteren ineens een gemeenschappelijk brexitstandpunt. Philip Hammond (financiën) en Liam Fox (internationale handel) schreven samen een brief in de Sunday Telegraph waarin ze laten weten het eens te zijn over hoe zij de Brexit voor zich zien. Ze willen een harde Brexit, maar wel na een soepele overgangsperiode.

Sinds de dramatisch verlopen verkiezingen voor de Conservatieven in juni, is premier May veel van haar autoriteit kwijt. Ze verloor zetels en kon maar ternauwernood aan de macht blijven, met gedoogsteun van de Noord-Ierse DUP. Haar regering veranderde in een soort marktkraam, waarin elke minister op eigen houtje publiekelijk zijn mening begon te verkondigen. Hammond pleitte geregeld voor een zachtere Brexit, met een overgangsperiode van meerdere jaren. Terwijl Fox juist per se een harde Brexit wil, liefst zonder transitiefase, zodat de Britten elk draadje met de EU doorknippen. Zelfs als er uiteindelijk helemaal geen brexitakkoord komt, zijn de Britten alsnog beter af, verkondigde hij voortdurend.

Achterdeur

Onder die druk lijken de twee kemphanen in de Britse regering elkaar nu gevonden hebben. Hammond zegt in de brief nu ook te pleiten voor de harde Brexit: Groot-Brittannië zal niet alleen de interne markt verlaten, maar ook de douane-unie, dat het verkeer van goederen stroomlijnt. Iets waar hij eerder tegen leek. Aan de andere kant heeft hij Fox ervan overtuigd dat er zeker enkele jaren van transitie nodig zijn, voordat die harde Brexit kan ingaan. Die overgangsperiode is nodig om te zorgen dat er na de onderhandelingen in maart 2019 voldoende tijd is voor bedrijven om zich aan de nieuwe werkelijkheid aan te passen. En er staat heel duidelijk in de brief: die overgangsperiode zal nooit een achterdeur zijn om toch weer EU-lid te worden.

Daarnaast zal de Britse regering de komende weken een aantal van haar brexitstandpunten publiceren, waarmee ze meer duidelijkheid hoopt te verschaffen over wat ze nou precies wil bereiken. Dit in een poging een einde te maken aan de Brusselse kritiek. De volgende onderhandelingsronde is eind augustus gepland.