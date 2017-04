Britse Prins Harry openhartig over depressie

De prins wilde daar jarenlang niet over nadenken, zegt hij in het interview. “Ik stak mijn kop in het zand, weigerde na te denken over mijn moeder, want waarom zou dat helpen?” Het duurde tot zijn 28e voor hij hulp zocht, depressief en na twee jaar van ‘totale chaos’.

“In die tijd was ik op verschillende momenten bijna compleet ingestort”, vertelt hij. “Momenten waarop het verdriet, de leugens en de misvattingen van alle kanten op mij afkwamen.”

Het huwelijk van prinses Diana en prins Charles was niet gelukkig. Na de scheiding bleek dat Charles zijn vrouw had bedrogen met zijn vroegere geliefde Camilla Parker-Bowles, de vrouw met wie hij in 2005 trouwde. Over de dood van Diana doen allerlei geruchten en samenzweringstheorieën de ronde.

Feestbeest Prins Harry stond lang bekend als het feestbeest van de koninklijke families. De Britse tabloids smulden van zijn escapades. In die tijd begon de prins ook met boksen, als uitlaatklep voor zijn agressie en angstaanvallen. “Dat heeft me gered. Ik stond op het punt iemand te stompen. En het was makkelijker om iemand te slaan die stoothandschoenen droeg.” Ik stond op het punt iemand te stompen. Prins Harry wil met zijn verhaal het taboe rondom geestelijke gezondheidszorg doorbreken. “Ik weet nu dat er heel veel te winnen valt als je praat over je problemen. Wanneer je die stilhoudt, maak je het altijd nog erger.” Hij werd door zijn oudere broer prins William aangemoedigd professionele hulp te zoeken. “Hij zei: je moet hier mee leren omgaan. Het is niet normaal te denken dat niets je raakt.” Prins Harry heeft samen met zijn broer en schoonzus, prinses Kate, ‘Heads together ‘ opgericht. Die organisatie vraagt aandacht voor een goede mentale gezondheid.

