Britse politie verdenkt twee Russen van gifaanslag op oud-spion Skripal

Rusland heeft fel gereageerd op de bekendmaking dat de Britse politie twee Russische mannen zoekt in verband met de vergiftiging in Salisbury van de Russische oud-spion Sergej Skripal en diens dochter Joelja in maart van dit jaar. “De gepubliceerde namen en foto’s zeggen ons niets”, fulmineerde de woordvoerster van het Russische ministerie van buitenlandse zaken in een eerste reactie. Ze betichtte de Britten van ‘leugens’ en ‘manipulatie’ en riep op tot samenwerking in het onderzoek.

Lees verder na de advertentie

De Britse justitie heeft twee mannen van rond de 40 aangemerkt als verdachten in de zaak. Tegen hen is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. Groot-Brittannië zal Rusland niet vragen om uitlevering, omdat de Russische grondwet dat ­sowieso verbiedt.

Sporen van het zenuwgas novitsjok zijn aangetroffen in

de hotelkamer van de verdachten

De Britse politie heeft de namen van de verdachten bekendgemaakt, maar dat kunnen pseudoniemen zijn. Volgens de Britse premier May heeft onderzoek van de veiligheidsdiensten uitgewezen dat het gaat om agenten van de Russische militaire inlichtingendienst GROe.

Beide verdachten arriveerden volgens de onderzoekers op 2 maart met een vlucht uit Moskou op het Londense vliegveld Gatwick. De volgende dag reisden ze vanuit Londen heen en weer naar Salisbury, een traject dat ze op 4 maart nogmaals aflegden. Diezelfde avond vlogen ze vanaf vliegveld Heathrow weer terug naar Moskou.

© AFP

Tijdens hun verplaatsingen zijn ze vele malen geregistreerd door bewakingscamera’s, ook in de buurt van het huis waar Skripal woonde. Ze zouden de deur van zijn huis hebben bespoten met novitsjok, een zenuwgas dat voor zover bekend alleen in Rusland is geproduceerd. Sporen van novitsjok zijn nadien aangetroffen op de Londense hotelkamer van de verdachten.

Kort na het bezoek van de twee aan Salisbury werden Skripal en zijn dochter bewusteloos aangetroffen op een bank in die stad. Ze overleefden wonderwel en bevinden zich thans op een geheime locatie. Eind juni raakten twee inwoners van het naburige Amesbury onwel, nadat ze een koker met, naar later bleek, sporen van novitsjok hadden gevonden. Een van hen, een 44-jarige vrouw, overleed als gevolg van de vergiftiging. Volgens de onderzoekers is er geen twijfel dat de twee zaken zijn gerelateerd.

Een verdachte van de moord op Litvinenko werd nog tijdens het onderzoek lid van de Russische Doema

De vergiftiging van de Skripals roept steeds meer associatie op met de moordaanslag op de voormalige Russische geheim agent Aleksandr Litvinenko in 2007. Die werd vergiftigd met radioactief polonium. Het spoor leidde naar twee ex-medewerkers van de Russische veiligheidsdienst FSB. Moskou bood aanvankelijk ook aan samen te werken, maar reageerde uiterst geïrriteerd toen de beschuldigende vinger definitief naar Rusland werd gewezen. Zacharova sprak toen van een ‘quasi-rechtszaak’, die enkel tot doel had ‘Rusland zwart te maken’.

Ook op Russische sociale media werd woensdag op soms ludieke wijze de link met de zaak-Litvinenko snel gelegd. ‘Nieuwe leden van de Doema’, was een veel voorkomende reactie op het nieuws en de foto’s van de twee verdachten in de zaak-Skripal. Die verwijst naar Andrej Loegovoj, een van de twee mannen die worden verdacht van de moord op Litvinenko. Loegovoj werd nog tijdens het onderzoek gekozen tot lid van het Russische lagerhuis en kreeg later een hoge presidentiële onderscheiding.