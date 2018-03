Britse politie: Oud-spion Skripal en dochter voor huis vergiftigd

Skripal en zijn dochter werden op 4 maart bewusteloos gevonden op een bank in Salisbury en vechten sindsdien in het ziekenhuis voor hun leven. Een nicht van Skripal liet tegenover de BBC weten dat de kans dat Skripal en zijn dochter de aanslag zullen overleven nihil is. ‘Ze zijn hoe dan ook voor de rest van hun leven gehandicapt,’ zei Viktoria Skripal.

Londen heeft monsters van het zenuwgas overgedragen aan de OPCW, dat de Russische betrokkenheid voor de Britten moet bewijzen.

De aanslag leidde tot een diplomatieke crisis tussen Groot-Britannië en Rusland. De Britse regering gaat ervan uit dat Moskou achter de aanslag zit. In reactie op de aanslag zette het onder meer 23 Russische diplomaten uit, waarna Moskou hetzelfde aantal Britse diplomaten de deur wees. Westerse bondgenoten volgden het Britse voorbeeld door ook Russische diplomaten uit te zetten.

Hoewel de Britse minister van buitenlandse zaken Boris Johnson zegt bewijs te hebben dat Moskou achter de aanslag zit, heeft hij dat bewijs nog niet met het publiek gedeeld. Londen heeft monsters van het zenuwgas overgedragen aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), dat de Russische betrokkenheid voor de Britten moet bewijzen.

Moskou ontkent betrokkenheid en beschuldigde op haar beurt de Britse geheime dienst achter de aanslag te zitten. In 2006 werd een andere voormalige Russische spion, Aleksander Litvinenko, in Londen vermoord. Na langdurig onderzoek concludeerde de Briste onderzoeksrechter in 2016 dat de Russische president Vladimir Poetin en de Russische geheime dienst FSB de moord waarschijnlijk hadden verordonneerd.