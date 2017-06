Britse politie arresteert weer meer verdachten aanslagen Londen en Manchester

De Britse veiligheidsdiensten arresteerden de drie mannen in de oostelijke wijk Ilford. Twee van de mannen worden verdacht van het voorbereiden van terroristische activiteiten. De derde verdachte is opgepakt wegens het bezit en de handel in drugs. Eerder woensdag had de politie al een 30-jarige man opgepakt in een woning in dezelfde wijk.

Lees verder na de advertentie

Arrestaties Manchester In Manchester werden ook twee arrestaties verricht, beide in het onderzoek naar de zelfmoordaanslag in Manchester. Een 20-jarige man werd in de wijk Harpurhey in Manchester aangehouden, liet de politie via Twitter weten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag. Een andere man die werd gezocht, meldde zich woensdag vrijwillig op het politiebureau.



Er zijn tot nu toe 21 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag na het concert van Ariana Grande. Twaalf van hen werden zonder aanklacht weer vrijgelaten. Negen mensen zitten nog vast. Salman Abedi blies zichzelf op 22 mei op na afloop van het optreden van het Amerikaanse popidool. Daardoor kwamen 22 mensen, vooral jonge bezoekers, om het leven.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.