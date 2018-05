Britse parlement verplicht fiscale paradijzen tot openheid

De nieuwe regels verplichten de overzeese gebiedsdelen de namen van aandeelhouders, die tot nu toe geheim konden blijven, vanaf 2020 publiekelijk bekend te maken. Dat moet het ontwijken en ontduiken van de belastingen tegengaan. Dankzij informatie uit onder meer de zogenoemde Panama Papers en de Paradise Papers is duidelijk geworden dat de Britse gebiedsdelen hierin een grote rol spelen.

Actievoerders voor een eerlijker belastingheffing juichen het besluit toe. "Dit is het nieuws waarop we hebben gewacht", zei Simon Kirkland van de organisatie Christian Aid tegen persbureau Reuters. "Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen belastingontwijking en corruptie, die opkomende landen zoveel geld kosten."

Dit zal voorkomen dat zij het geheime regime uitbuiten, waarbij ze hun giftige rijkdom verbergen en hun geld witwassen Margaret Hodge, Labour-parlementariër