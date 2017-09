Britse neonazi-militairen opgepakt voor voorbereiden aanslag

De politie deed gisterochtend gelijktijdig invallen op vier plaatsen. In Birmingham, Northampton, Ipswich en in Wales, kriskras door Groot-Brittannië. Daar arresteerde ze een 22-jarige, twee 24-jarigen en een 32-jarige militair.

Het deed aardig wat stof opwaaien. Vier dienende militairen die lid zouden zijn geweest van de verboden, neonazistische beweging 'National Action'. Wat voor functie bekleden de vier binnen het leger? Hadden ze daar toegang tot geheime of geclassificeerde informatie? Vragen die de politie nog niet kon of wilde beantwoorden.

National Action is geen onbekende club. De in 2013 opgerichte beweging werd in december vorig jaar door minister Amber Rudd van binnenlandse zaken verboden. Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een extreem-rechtse organisatie werd verboden. Rudd omschreef National Action als 'racistisch, antisemitisch, homofoob en gevaarlijk'.

Maskers en Hitlergroeten

Leden van de organisatie hebben meerdere malen provocerende demonstraties georganiseerd in verschillende Britse steden. Daarbij droegen de aanhangers maskers en brachten ze de Hitlergroet. In Londen besmeurden ze het standbeeld van Nelson Mandela met bananen.

Verder kwamen ze vorig jaar in het nieuws omdat ze een 'Miss Hitler'-wedstrijd hadden georganiseerd. De wedstrijd, gewonnen door een Schotse neonazi, riep geschokte reacties op bij Joodse organisaties. Hoeveel leden National Action heeft, is niet bekend. Via sociale media werven ze leden. Daarbij richten ze zich veelal op jonge blanke mannen, gevoelig voor hun gedachtengoed.

National Action zou in het geheim een trainingskamp hebben opgezet om haar leden te trainen en aanslagen te beramen

Ook vereerden ze Thomas Mair als een held. Mair was de man die vlak voor het brexit-referendum, in juni vorig jaar, het Labour-parlementslid Jo Cox vermoordde.

In de rechtszaak tegen Mair viel op dat hij een van de slogans van National Action gebruikte. "Dood aan de verraders, vrijheid voor Groot-Brittannië", is het enige wat hij tijdens de maandenlange zittingen tegen de rechters heeft gezegd. Of ook hij er lid van was, is niet vast komen te staan.

Hoewel de beweging al een klein jaar verboden is, zijn er signalen dat ze ondergronds nog altijd zeer actief is. De mensenrechtenorganisatie Hope not Hate berichtte eerder dit jaar dat National Action in het geheim een trainingskamp heeft opgezet om haar leden te trainen en aanslagen te beramen. "Dit is een groep die geprobeerd heeft mensen te doden. Ze zijn extreem gevaarlijk en verheerlijken geweld", zei Jo Muhall, onderzoeker van Hope not Hate vorige maand tegen de Amerikaanse nieuwswebsite en weblog Huffington Post.