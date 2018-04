Britse minister Rudd stapt op vanwege Windrush-schandaal

De Windrush-generatie is een groep mensen uit onder meer de Caraïbische gebieden die tussen 1948 en 1971 naar het Verenigd Koninkrijk is gekomen en nu moet bewijzen dat zij legaal in het land verblijven. Velen van hen wonen al tientallen jaren in Groot-Brittannië. De Windrush is de naam van het schip dat de eerste immigranten van Jamaica naar Engeland bracht.

Omdat ze uit het Gemenebest kwamen, hoefden ze destijds geen officiële documenten te overleggen. De overheid beschouwt hen en hun nakomelingen nu als illegaal.