Britse minister Rudd dient ontslag in vanwege migrantenschandaal

De Windrush-generatie is een groep mensen uit onder meer de Caraïbische gebieden die tussen 1948 en 1971 naar het Verenigd Koninkrijk is gekomen en nu moet bewijzen dat zij legaal in het land verblijven. Velen van hen wonen al tientallen jaren in Groot-Brittannië. De Windrush is de naam van het schip dat de eerste immigranten van Jamaica naar Engeland bracht.

Omdat ze uit het Gemenebest kwamen, hoefden ze destijds geen officiële documenten te overleggen. De overheid beschouwt hen en hun nakomelingen nu als illegaal.

Kritiek op strenge aanpak Rudd is fel bekritiseerd om haar strenge aanpak van illegale immigranten, onder meer omdat haar ministerie een quota zou hanteren voor hun uitzetting. De minister ontkende in eerste instantie dat zij daarvan op de hoogte was, maar dit weekeinde meldde de Britse krant The Guardian dat een memo met die informatie ook naar haar was gestuurd. Rudd blijft echter volhouden dat ze dit nooit heeft gezien. Rudd, sinds juli 2016 minister van Binnenlandse Zaken, zal maandag tekst en uitleg geven over haar vertrek. Premier Theresa May heeft het ontslag geaccepteerd.