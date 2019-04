Britse militairen gebruiken politicus Jeremy Corbyn als schietschijf

In Nederland ontstond vorige week reuring toen een linkse demonstrant een impliciete doodsbedreiging scandeerde aan het adres van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, maar dat lijkt kinderspel vergeleken met wat gisteren bekend werd over Jeremy Corbyn.



Op sociale media verscheen een video van vier Britse militairen in Afghanistan, die tijdens een schietoefening een grote foto van de Labour-leider als doelwit gebruikten. ‘Blij hiermee’, luidde een toegevoegd tekstje. Aan het eind van het filmpje zijn de kogelgaten te zien die de leden van het parachutistenregiment in Kaboel in het afgebeelde gezicht van Corbyn hebben geschoten.

Brigadier Nick Perry van de 16 Air ­Assault Brigade moest onmiddellijk door het stof: volgens hem toont de video ‘volstrekt onaanvaardbaar gedrag’. Hij kondigde een grondig onderzoek aan. “De krijgsmacht is een geheel apolitieke organisatie en zal dat blijven.” Corbyn staat bekend als criticus van Britse militaire missies in het buitenland.

Britse politici van alle gezindten ­hebben door de brexit-chaos te ­maken met bedreigingen. Vorige maand kreeg een man 28 dagen cel opgelegd nadat hij Corbyn had bekogeld met een ei. Kort voor het brexit-referendum van 2016 werd Labour-parlementariër en brexit-tegenstander ­Jo Cox in Londen vermoord door een rechts-extremist.

