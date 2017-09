Britse media: Kipbedrijf knoeit met houdbaarheidsdata

De twee nieuwsorganisaties maakten in het geheim twaalf dagen lang opnames in de fabriek van het bedrijf, de 2 Sisters Food Group. Op die beelden zou te zien zijn dat het bedrijf oud vlees dat is teruggestuurd door supermarkten opnieuw verpakt met vers vlees en er een verkeerde houdbaarheidsdatum op zet. Ook zou te zien zijn dat vlees dat op de grond is gevallen alsnog wordt verpakt.

De 2 sisters Food Group levert een derde van alle kipproducten die in Groot-Brittannië worden gegeten en levert aan de grote supermarktketens Tesco, Sainsbury's, Marks&Spencer, Aldi en Lidl. De vijf supermarktbedrijven hebben laten weten direct onderzoek in te stellen.

Valse informatie Verschillende werknemers bevestigen dat ze geregeld een label met valse informatie op het kippenvlees hebben geplakt. In sommige gevallen pasten ze de plaats aan waar een kip was geslacht om het moeilijker te maken besmet kippenvlees te traceren. Ook moesten ze het vlees van kippen die op verschillende data waren geslacht met elkaar vermengen en kreeg dat vlees allemaal een sticker met de meest recente slachtdatum. "Ik heb vaak de slachtdatum van de kip veranderd. Mijn leidinggevende vroeg me dat te doen. Als je verse kip koopt kan het oud vlees zijn", zei een werknemer tegen The Guardian. In totaal hebben meer dan 20 werknemers met The Guardian en ITV gesproken.