Britse lonen stijgen, maar kunnen de inflatie niet bijbenen

Het laatste banenrapport voor de Britse verkiezingen van 8 juni glimt van de mooie cijfers. Sinds 1975 is de werkloosheid niet zo laag geweest (4,6 procent) en er zijn honderdduizenden vacatures. Wie wil werken, kan zo aan de slag.

Lees verder na de advertentie

Op zich is dat een campagneboodschap waarmee premier Theresa May voor de dag kan komen. Maar ondertussen stijgen de prijzen steeds sneller, meldt het Britse bureau voor de statistiek. In ruim drie jaar gingen ze niet zo snel omhoog als in april. De lonen stijgen ook wel (2,1 procent), maar niet hard genoeg om die inflatie van 2,7 procent bij te houden. Per saldo gaan Britten erop achteruit, iets wat in de voorbije tweeënhalf jaar niet is voorgekomen. De gemiddelde werknemer vangt nu 479 pond bruto per week, maar koopt er minder voor.

Per saldo gaan Britten erop achteruit, iets wat in de voorbije tweeënhalf jaar niet is voorgekomen

Lage werkloosheid gaat vaak gepaard met stijgende lonen, omdat werkzoekenden eisen op tafel kunnen leggen. Ze hebben de banen voor het uitkiezen en kunnen afwachten met welk loonbod een werkgever komt.

Van zulke krapte is nu nog geen sprake. Vooral vrouwen boven de zestig blijven langer aan de slag, wat ervoor zorgt dat driekwart van alle Britten tussen de 16 en 64 nu aan het werk is. Sinds de registratie in 1971 begon, is dat percentage niet zo hoog geweest.

Verder komen er nog altijd arbeiders uit EU-landen naar Groot-Brittannië om te werken, wat de lonen drukt. In het eerste kwartaal waren het er 170.000 meer dan een jaar eerder. Bang voor een onzekere toekomst op een eiland buiten de EU? Daar blijkt weinig van.

Pond daalt flink in waarde Dat de economie in het eerste kwartaal van dit jaar met slechts 0,3 procent is gegroeid, komt volgens Bank of England vooral doordat de uitgaven van huishoudens terugvielen. De detailhandel had het daardoor niet makkelijk. Het is een trend die de rest van het jaar aanhoudt, zegt de bank, verwijzend naar onder meer de terugvallende verkoop van nieuwe auto's in april. Na het Brexit-referendum in juni vorig jaar daalde het pond flink in waarde. Dat maakt de producten en grondstoffen die Groot-Brittannië importeert duurder. Uiteindelijk merken consumenten dat als ze koffie of wijn inslaan. Verder loopt de inflatie ook in andere landen op, zoals ook de bedoeling was van de stimuleringsmaatregelen van centrale banken in grote economieën. Naar verwachting klimt de Britse inflatie dit jaar nog hoger. Overigens heeft het zwakke pond ook voordelen, stelt Bank of England. Britse exporteurs doen betere zaken en lokale consumenten en bedrijven worden gestimuleerd waar uit eigen land te kopen.

Leningen groot risico Ook het soort banen verandert en de positie van werknemers tegenover werkgevers is verzwakt Consumentenkrediet is nog goedkoop en makkelijk verkrijgbaar. Met aankopen op krediet compenseren Britten de dalende koopkracht. De centrale bank begrijpt wel dat mensen gaan lenen, maar noemt dat snelgroeiende krediet een groot risico. Er wordt nog een oorzaak genoemd voor de achterblijvende lonen. Het soort banen verandert en de positie van werknemers tegenover werkgevers is verzwakt. Voor zelfstandigen, 15 procent van de Britse werkenden, vallen de betalingen vaak tegen. Veel hardwerkende mensen komen in de Uber-economie niet makkelijk rond, zeggen critici. Schijn bedriegt, stelt ook de Britse arbeidsmarkteconoom John Philpott. "Deze banenmarkt doet het op papier beter dan in de portemonnee." In de campagne moet het niet gaan over de lage werkloosheid, maar over rechten van arbeiders en hogere beloningen, zegt hij. Dat is een thema waarmee Labour de verkiezingsstrijd aangaat.

Lees ook: Britse Conservatieven lonken naar links en naar rechts

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.