Britse export stort in door besluiteloosheid over brexit

De export krimpt, het ondernemersvertrouwen daalt naar het laagste niveau sinds januari 2017 en de industriële productie zakt voor de vierde maand op rij verder weg. Dit blijkt uit opeenvolgende rapporten van het Britse accountants- en adviesbureau BDO.

Dus: de Britse export krimpt

De Britse export wordt hard geraakt, zo bleek maandag uit de Europese Export Index van BDO. De uitvoer van Britse producten zakte naar het niveau van het vierde kwartaal 2015, net na het einde van de economische crisis. De index kwam uit op 94,9 en daalde daarmee onder het gemiddelde van 95 punten dat het kantelpunt is tussen groei en krimp. Dus: de Britse export krimpt.

De aanhoudende onzekerheid over de brexit en hoe die eruit gaat zien, is de belangrijkste factor waardoor de export in de problemen is gekomen. Maar er is meer. Ook de handelsoorlog tussen de VS en China speelt de Britse economie parten.

Gele hesjes De Duitse en Franse export krijgen ook klappen. De Duitse auto-industrie heeft last van milieueisen als gevolg van het sjoemeldieselschandaal. De actie van de gele hesjes speelt de Franse economie parten. De overige landen van de Europese Unie zorgen voor een prima exportpositie van de EU als geheel. De Britse malaise is voornamelijk te wijten aan de onzekerheid. Wordt het misschien wel een harde brexit, zonder afspraken over in- en uitvoer en het automatisch inwerking treden van invoerheffingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk? Dit zorgt ervoor dat het Britse bedrijfsleven bevriest en de economie verder afglijdt. Woorden als recessie vallen al in Londen. Wat het nog erger maakt, is dat Groot-Brittannië meer importeert dan exporteert. Die verhouding raakt nu nog meer uit balans. De daling van het Britse pond sterling maakt het nóg erger. Sinds het brexitreferendum op 23 juni 2016 is het Britse pond met 14,6 procent gedaald ten opzichte van de euro. Daarmee worden alle importen veel duurder voor het Britse bedrijfsleven en de consument. Een goedkoop pond zou in het voordeel moeten zijn van de Britse export, maar dat is nu niet het geval.

