Britse exit-poll: partij premier May de grootste, maar geen meerderheid

De Conservatieven krijgen volgens de exit-poll 314 van de 650 zetels in het Britse Lagerhuis, een verlies van 17 zetels. De Labour-partij van Jeremy Corbyn zou kunnen rekenen op 266, zo blijkt uit een gezamenlijke exitpoll van BBC, ITV en Sky. De partij heeft nu nog 232 zetels, dus kan zich opmaken voor een flinke winst.

De uitslag is een gevoelige nederlaag voor premier May, die de vervroegde verkiezingen zelf had uitgeschreven. Zij hoopte van de zwakte bij Labour onder Jeremy Corbyn te profiteren om de meerderheid van de Conservatieven te vergroten, onder meer om sterker te staan bij de onderhandelingen over de brexit.

De Schotse nationalisten lijken te zakken van de huidige 54 zetels naar 34 zetels, de Liberal Democrats staan op veertien zetels, en zouden er daarmee zes hebben gewonnen als deze voorspelling van de uitslag klopt.

De Britten hadden in 1929, 1974 en 2010 ook een zogeheten 'hung parliament', een Lagerhuis waarin geen enkele partij de absolute meerderheid wist binnen te halen. Tussen 2010 en 2015 leidde dat tot een voor de Britten uniek coalitiekabinet, van Conservatieven en Liberal Democrats onder premier David Cameron.

Dat lijkt nu niet te zullen gebeuren. De Liberal Democrats gaven na de exit-poll te kennen dat zij niet in een coalitieregering zullen stappen. Partij-icoon Menzies Campbell zei tegen de BBC dat zijn partij zwaar is gestraft voor de vorige regeringsdeelname. Hij vindt het wel mogelijk om per onderwerp te kijken of de partij de regering kan steunen, of die nou van Labour of van de Conservatieven is.

