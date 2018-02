Britse economie begint te haperen

Bij de bekende namen uit het brexitkamp vorige week nog triomfantelijke gezichten. Uit de laatste economische cijfers bleek dat de Britse economie harder groeit dan verwacht. Met waarschijnlijk zo'n 1,8 procent in 2017. "Zo blijkt dat al die doemscenario's, waarbij ons land ongeveer in zou storten na Brexit, totaal ongefundeerd zijn", zei de Labourprominent Gisela Stuart, die hartstochtelijk campagne voerde voor vertrek uit de EU.

Daar kwam nog bij dat de vorige premier David Cameron in Davos vorige week zei dat de Brexit helemaal geen 'ramp' was, maar vooral een 'fout'. Zijn uitspraak werd opgevangen door een journalist. Weer iets waar het brexitkamp mee aan de haal ging. Want als zelfs het gezicht van de 'remain'-campagne al toegeeft dat de voorspelde ramp uitblijft, wie gelooft dat dan nog wel?

De oppositie kon zijn oren niet geloven. "Dus de regering geeft opdracht om dit rapport op te stellen en verdedigt zich vervolgens door te zeggen dat de uitkomsten niet kloppen? Dat is volkomen belachelijk", zei Labour-parlementslid Keir Starmer in het debat.

Staatssecretaris voor brexitzaken Steve Baker werd in het Lagerhuis op het matje geroepen bij een spoeddebat om opheldering te geven. Volgens Baker was dit een onvolledig rapport en overduidelijk een poging om de Britse onderhandelingspositie te beschadigen. Ook premier May noemde het een 'selectieve interpretatie van een voorlopige analyse'.

Maar deze week zijn de rollen omgedraaid. Zeker nadat er een rapport uitlekte, opgesteld door de regering, waaruit blijkt dat op de lange termijn elk brexitscenario negatieve gevolgen zal hebben. Mocht het uitdraaien op een zogenoemde 'zachte Brexit', waarbij Groot-Brittannië nog wel deel blijft uitmaken van de Europese interne markt, dan is er 2 procent minder groei. Bij een 'harde Brexit', waarbij het juist zo min mogelijk handelsafspraken maakt met de EU, gaat het over vijftien jaar om 8 procent minder groei.

Graadmeter

En er was nog meer slecht economisch nieuws. Ook de autoproductie is flink teruggelopen. De verkoop van personenauto's is altijd een interessante graadmeter voor het consumentenvertrouwen: zijn Britten nog bereid om grote uitgaven te doen in deze toch redelijk onzekere economische tijden? De productie viel 3 procent lager uit dan de prognose, nadat eerder al bleek dat de autoverkopen met 10 procent zijn gedaald. "Zo'n enorme daling is een zorg", zei Mike Hawes tegen The Guardian. Hij is directeur van SMMT, de organisatie die de autobranche vertegenwoordigt. "We hebben zo snel mogelijk meer duidelijkheid nodig over hoe de Brexit eruit gaat zien."

De productie is sinds 2009, het begin van de financiële crisis, niet zo laag geweest in Groot-Brittannië. En ook blijkt deze week dat de Britten afgelopen jaar minder elektriciteit verbruikten dan het jaar ervoor. Daarmee is Groot-Brittannië het enige EU-land dat zijn elektriciteitsverbruik zag dalen. De daling van 2 procent wordt naar het zich laat aanzien grotendeels veroorzaakt door teruglopende activiteit van de Britse industrie. Want juist in de andere EU-landen, waar de economische groei gemiddeld hoger ligt dan op het Britse eiland, groeide het verbruik met 0,7 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Hoewel de Britse economie nog altijd groeit, groeien de economieën van alle andere G7-landen harder. Ondertussen lijken donkere economische wolken zich samen te pakken boven het Verenigd Koninkrijk, en dat terwijl de Britten voorlopig nog EU-lid zijn. De onderhandelingen lopen tot en met maart 2019 en tot die tijd verandert er structureel nauwelijks iets. Pas als bekend is hoe de toekomstige relatie van Groot-Brittannië met de EU er definitief uit gaat zien, valt er ook iets zinnigs te zeggen over hoe hard die de economie zal raken. Al is er bijna geen econoom die denkt dat de Britten er - bij welk brexitscenario dan ook - op vooruit zullen gaan.