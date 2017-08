Britse consumenten besteden minder door de Brexit

Een positief groeicijfer betekent niet altijd goed nieuws. Neem de gestegen inkomsten voor de Britse horeca. Vergeleken met vorig jaar gaven de Britten in juli 6 procent meer uit in hotels, cafés en restaurants. Zo’n forse stijging vertelt dat er iets is verandert in het gedrag van consumenten. Namelijk dat zij hun vakantie vaker doorbrengen in eigen land in plaats van in Spanje, Italië of Portugal. De vakanties in deze eurolanden zijn sinds het Brexit-referendum duurder omdat de pond het afgelopen jaar met 13 procent in waarde is gedaald.

De gegevens over de horeca-uitgaven komen van marktonderzoeker IHS Markit en betalingsdienst Visa. Zij publiceerden gisteren meer cijfers die aantoonden aan dat de onzekerheid over de naderende Brexit de gewone Brit heeft bereikt. Hij koopt niet snel een nieuwe jas of broek meer, doet een jaartje langer met zijn mobiele telefoon en in de supermarkt let hij op dat de rekening niet te ver oploopt.

Terug naar de crisisjaren Vergeleken met een jaar eerder gaven consumenten in juli 0,8 procent minder uit. Dat was niet voor het eerst. Ook in mei en juni gaven consumenten minder uit. Daarmee keert Groot-Brittannië terug naar de tijden van de economische crisis, toen de inflatie ook langdurig boven de gemiddelde loonstijging lag en de bestedingen terugliepen. Het lijkt on­waar­schijn­lijk dat de con­su­men­ten­be­ste­din­gen in de huidige omstandigheden zullen herstellen Econoom Annabel Fiddes Met het vertrouwen van consumenten gaat het ook niet goed. Sinds het moment waarop de Britten nee zeiden tegen de Europese Unie waren de Britten niet zo somber als afgelopen maand. “Als de Brexitonderhandelingen meer vragen dan antwoorden op blijven leveren, is het niet waarschijnlijk dat de vertrouwensindex een duw in de rug krijgt”, zei Joe Staton van onderzoekbureau GfK twee weken geleden toen hij de cijfers presenteerde. Econoom Annabel Fiddes van IHS Markit liet zich gisteren in vergelijkbare bewoordingen uit. De onzekerheden over hoe economie zich gaat ontwikkelen en de uitkomsten van de Brexitonderhandelingen blijven volgens haar boven de consumentenbestedingen hangen. “Het lijkt onwaarschijnlijk dat de consumentenbestedingen in de huidige omstandigheden zullen herstellen.” De ontwikkelingen in Groot-Brittannië zijn het spiegelbeeld van die in Europa. Daar groeit het vertrouwen van consumenten en stijgen de bestedingen. Dat kan ook omdat hun koopkracht mede dankzij de lage inflatie stijgt. Zelfs in Nederland, waar er veel gemor is over de langzame stijging van de lonen.

Dalende huren Ook op de woningmarkt beweegt Groot-Brittannië anders dan in Europa. De huizenprijzen stijgen nog wel, maar de groei daalt. Bij huurwoningen is de groei er ook uit. De huren stijgen nog licht, vooral dankzij Schotland en Noord-Ierland. In Londen dalen de huren, wat volgens woningverzekeraar Homelet het gevolg is van de onrust in het financiële hart van Londen. De nieuwe cijfers onderstrepen de waarschuwing van de centrale bank van Engeland vorige week. Die voorziet een afkalvende groei en minder koopkracht voor consumenten. Dat komt door de dalende koers van de pond. Zoals de zonvakanties in de zuidelijke eurolanden duurder zijn geworden, zo geldt dat ook voor de sinaasappelen die uit Spanje komen, voor de auto’s uit Duitsland en de wijn uit Italië. Dat maakt het leven in Groot-Brittannië duurder terwijl het salaris gelijk blijft.

