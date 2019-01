Britse consument koopt minder auto's vanwege de naderende brexit

De graadmeter voor de Britse economie, de auto-industrie kreeg afgelopen jaar een forse klap. De verkopen daalden met het grootste percentage sinds de economische crisis van 2008. De autoverkoop zakte in met 6,8 procent, nadat de branche ook in 2017 een daling doormaakte. De oorzaken: de nakende brexit en het sjoemeldieselschandaal bij het VW-concern.

Het slechte nieuws is voor de Britse premier May misschien een opsteker. Volgende week moet haar akkoord over de handel na de brexit tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië door het parlement worden goedgekeurd. Eerder stelde zij de stemming uit omdat de uittredingsovereenkomst met de EU het niet zou halen in het Lagerhuis.

Er is geen positieve kant aan een brexit te ontdekken Mike Hawes

May nam meer tijd om Britse parlementariërs te overtuigen dat haar ‘deal’ veel beter is dan ‘no-deal’. Bij een harde brexit zonder handelsafspraken met Brussel treden automatisch handelstarieven wederzijds op alle producten die worden geëxporteerd en geïmporteerd in werking.

Catastrofe De jaarcijfers van de Engels Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), een sector met Britse 850.000 banen, werpen hun schaduw vooruit voor economische gevolgen van een ‘no deal’. De voorzitter van de Britse autobranche, Mike Hawes vatte het samen met de opmerking dat er “geen positieve kant aan een brexit te ontdekken is”. Een gereguleerde scheiding zal de auto-industrie in het Verenigd Koninkrijk dit jaar weer 2 procent minder autoverkopen opleveren, schat de SMMT. Een harde brexit noemde Hawes “een regelrechte catastrofe voor de Britse auto-industrie”, waarbij veel banen op het spel staan. De autocijfers die altijd begin januari komen, zijn een code rood voor het verwerpen van de afscheidingsovereenkomst tussen de EU en Groot-Brittannië, maar of voldoende Britse parlementariërs dit ter harte zullen nemen, blijft nog steeds mistig. Eerder waarschuwden ook autofabrikanten als Aston Martin, BMW, Honda en Jaguar Land Rover met fabrieken in het Verenigd Koninkrijk voor een brexit, en helemaal voor een hard brexit waarbij niets is geregeld. Intussen nadert de scheidingsdatum van 29 maart 2019. De scheidingsovereenkomst geeft ruimte om zaken die nog niet zijn geregeld, zoals de Noord-Ierse grens later uit te onderhandelen en te voorkomen dat daar een harde grens komt te liggen in het noorden van het Ierse eiland. Pas als het Britse Lagerhuis een besluit heeft genomen weten bedrijven aan beide zijden wat de handelsconsequenties zijn, en 29 maart is dan heel kort dag. Als premier May het onderspit delft in het parlement lijkt een harde brexit zonder afspraken vrijwel onvermijdelijk. Britse auto’s die naar het Europese vasteland gaan worden gemiddeld meer dan 3100 euro duurder

Diesel De slechte cijfers van de Britse auto-industrie worden niet alleen veroorzaakt doordat bedrijven en Britten de hand op de knip houden vanwege de grote onzekerheid over die brexit. De verkoop van dieselauto’s klapte vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk met 30 procent omlaag. Dit is nog steeds een gevolg van het sjoemelschandaal bij Volkswagen waardoor dieselbezitters het vertrouwen in de diesel behoorlijk kwijt zijn geraakt. Daar bovenop komen allerlei strengere milieumaatregelen die de Britse consument ook kopschuw hebben gemaakt, volgens de SMMT. Een ‘no-deal’ brexit betekent ook dat er tarieven komen op de import van Europese auto’s die in Groot-Brittannië dan gemiddeld 1500 ponden (circa 1750 euro) duurder worden. Britse auto’s die naar het Europese vasteland gaan worden gemiddeld meer dan 3100 euro duurder. De Britse auto-industrie vreest dat de export dan stevig wordt geraakt. Die Britse export zit al in het verdomhoekje. Uit een onderzoek van het Britse accountants- en adviesbureau BDO in december vorig jaar bleek dat de export al krimpt. Een brexit maakt het niet beter en van een ‘no deal’ brexit zijn de economische gevolgen nauwelijks te overzien. Al deze onheilspellende signalen geven premier May misschien een steuntje in de rug om toch een meerderheid te krijgen in het Britse Lagerhuis voor haar scheidingsovereenkomst met de EU.

Van GB naar EU EY, een van de grote vier accountants en advieskantoren, meldde vandaag dat uit hun onderzoek blijkt dat de Britse financiële sector voor een bedrag van bijna 900 miljard euro aan activiteiten overhevelt naar de Europese Unie als gevolg van de brexit. Het is circa tien procent van de Britse financiële sector. Van de 222 financiële bedrijven die EY onderzocht verplaatsen er zeker tachtig een deel van werkzaamheden en staf naar de EU.

