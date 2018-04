Britse bedrijven die weigeren inzage te geven in ongelijke beloning worden mogelijk vervolgd

De Britse Equality and Human Rights Commission (EHRC), kondigde vanochtend aan dat de bedrijven die nalieten hun salarisgegevens te openbaren, volgende week een brief kunnen verwachten waarin erop wordt aangedrongen dat ze hun gegevens alsnog leveren. Doen ze dat niet, dan kan de EHRC deze bedrijven vervolgen.

Alle bedrijven en organisaties in de publieke sector in Groot-Brittannië moesten vanwege een nieuwe wet gisteren om middernacht gegevens openbaar maken over hoe het bij hen is gesteld met de salarissen van mannen en die van vrouwen.

Hoewel ze een jaar de tijd hadden om de gegevens over te dragen, deden 1100 bedrijven dat pas op het allerlaatste moment. Vanochtend bleek dat zeker 1500 bedrijven zich niets hadden aangetrokken van de wettelijke plicht.

Zeker 10.000 bedrijven maakten hun salarisgegevens wel openbaar. Uit die gegevens bleek dat meer dan driekwart van de bedrijven mannen meer betaalt dan vrouwen. Bij veertien procent van de bedrijven is het juist de gemiddelde vrouw die meer verdient.