Britse auteur en Nobelprijswinnaar Naipaul overleden

De Britse schrijver Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul, beter bekend als V.S. Naipaul, is op 85-jarige leeftijd overleden. Zijn familie maakte dat bekend, meldt The Guardian. Hij overleed in zijn woning in Londen.

In zijn halve eeuwdurende carrière klom hij op van een jeugd in het platteland tot de Engelse upper class

Naipaul geldt als een van de belangrijkste schrijvers van reisliteratuur in de Engelse taal. In het werk van Naipaul staat het zoeken naar zijn wortels centraal. Hij is op Trinidad geboren, maar woonde sinds de jaren vijftig in Engeland en studeerde aan de universiteit in Oxford.

In 2001 ontving Naipaul de Nobelprijs voor de Literatuur. De Academie prees hem om zijn "scherpzinnige vertellingen en een onkreukbare kritische blik verenigt in werken die ons dwingen de aanwezigheid van onderdrukte verledens te zien''.

Naipaul was jarenlang bevriend met de beroemde Amerikaanse schrijver Paul Theroux, eveneens een grootheid in het genre van de reisliteratuur. Nadat Theroux in 1996 een boek dat hij Naipaul cadeau had gedaan was tegengekomen in een tweedehandsboekwinkel hadden ze jarenlang ruzie. De twee schrijvers legden het uiteindelijk in 2011 weer bij.

Kolonialisme Zowel zijn fictie als non-fictie reflecteren zijn persoonlijke leven die hem van Trinidad via meerdere tussenstops in ontwikkelingslanden naar Londen bracht. In zijn halve eeuwdurende carrière klom hij op van een jeugd in het platteland tot de Engelse upper class en werd hij uiteindelijk gezien als een van de grootste schrijvers van de 20ste eeuw. Veel van het werk van Naipaul ging over kolonialisme, de gevolgen daarvan en de worsteling van de gewone man uit een ontwikkelingsland. Zijn precieze en lyrische schrijven in romans als "A Bend in the River" en "A House for Mr. Biswas"maakten hem een van de werelds meest bewonderde schrijvers.

