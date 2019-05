Britse aandeelhouders kunnen topsalarissen tegenhouden, maar ze doen het niet

Maatregelen van de Britse overheid om een einde te maken aan alsmaar stijgende beloningen van bestuurders van beursgenoteerde bedrijven blijken weinig effectief. Aandeelhouders stemmen namelijk nooit tegen de voorgelegde beloningsvoorstellen, blijkt uit onderzoek van het Britse High Pay Centre.

In 2012 kondigde de toenmalige Britse premier David Cameron aan de buitensporige salarissen en bonussen van beursgenoteerde bedrijven te willen beperken. Dat leidde in 2013 tot een wettelijke verplichting om minimaal eens in de drie jaar de beloning van de topman voor te leggen aan de vergadering van aandeelhouders. Die heeft op dat moment een beslissende stem, en kan de beloning dus wegstemmen.

Maar in de eerste vijf jaar nadat de wet in werking trad, is het nog nooit voorgekomen dat de beloning van een topman is weggestemd. High Pay Centre baseert zijn onderzoek op alle in stemming gebrachte beloningsvoorstellen bij de 100 grootste Britse bedrijven, vertegenwoordigt in de ­zogeheten FTSE 100 – de belangrijkste beursgraadmeter van het land.

Veto

Van 2014 tot en met 2018 werd er bij deze bedrijven 235 keer gestemd volgens de wettelijke vereiste beloningsconsultatie. Gemiddeld stemde 7,8 procent tegen de voorstellen, en in 19 gevallen was de onvrede groter dan 20 procent van de aandeelhouders. Maar tot een veto kwam het in die vijf jaar nooit.

Voor de huidige wet werd ingevoerd, konden aandeelhouders al wel ieder jaar stemmen over het beloningsbeleid van het jaar daarvoor. In dit geval gaat het om een adviserende stem van aandeelhouders, waaraan ­bedrijven in principe geen gevolgen hoeven te verbinden. Van de 515 stemmingen over het beloningsbeleid werd in slechts zes gevallen het beleid door de aandeelhouders verworpen. In 64 gevallen stemde 20 procent of meer van de aandeelhouders tegen, en gemiddeld protesteerde 9,3 procent van de aandeelhouders.

De top van het Britse bedrijfsleven verdient 137 keer zoveel als de gemiddelde Britse werknemer verdient

In het Verenigd Koninkrijk is ­regelmatig veel te doen rond de beloningen van topmensen in het bedrijfsleven. De gemiddelde beloning is in 2017 – het laatste jaar waarover cijfers beschikbaar zijn – opgelopen tot 3,9 miljoen pond (4,6 miljoen euro). Dat is 137 keer zoveel als de gemiddelde Britse werknemer verdient, zo becijferen de onderzoekers. Dat is flink opgelopen in de afgelopen jaren: in 1999 verdienden Britse bestuurders nog 59 keer het gemiddelde loon van werknemers.

Meer dan de helft van de Britten wil steviger maatregelen om beloningsexcessen tegen te gaan, zoals een absoluut maximum aan wat topbestuurders mogen verdienen. In de aanloop naar haar premierschap stelde Theresa May voor om afgevaardigden van werknemers in een bedrijf zitting te laten nemen in de raad van bestuur, om via die weg in vinger in de pap te krijgen in het beloningsbeleid. Dat plan werd later weer ingetrokken omdat het onuitvoerbaar zou zijn.