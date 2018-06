Brits ziekenhuis schrijft te zware medicatie voor: ruim 450 mensen overleden

Een ‘veronachtzaming van het menselijk leven’. Zo omschrijft een onderzoekscommissie het structureel en onrechtmatig toedienen van zware pijnstillers aan patiënten in een Brits ziekenhuis. Daardoor zijn van 1989 tot 2000 meer dan 450 mensen in het Gosport War Memorial ziekenhuis voortijdig overleden.

Lees verder na de advertentie

In een gisteren verschenen rapport spreekt de commissie van een ‘geïnstitutionaliseerd beleid’ om gevaarlijke doses opioïden (morfine-achtige pijnstillers) voor te schrijven. “Er was een cultuur van het verkorten van het leven van een aanzienlijk aantal patiënten”, staat in het rapport. Waarschuwingen en zorgen van verpleegkundigen en familie werden in de wind geslagen.

Het vernietigende rapport is het resultaat van jarenlang onderzoek waarbij de medische gegevens van 140.000 patiënten zijn onderzocht. De navorsing werd in gang gezet na lang aandringen van familieleden van patiënten, die klaagden dat het ziekenhuis niet inging op hun zorgen over de behandeling van hun naasten.

Er zijn waarschijnlijk nog zeker 200 andere patiënten met hetzelfde lot

Die zorgen werden versterkt na eerder politie-onderzoek naar de dood van 92 patiënten van arts Jane Barton die eind jaren negentig overleden. Daaruit bleek in 2009 en 2013 al dat medicijnen die zij had voorgeschreven, hadden bijgedragen aan de dood van zes van haar patiënten. Barton werd echter nooit voor haar daden vervolgd, maar ging met pensioen.

Het nieuwe onderzoek toont aan dat niet alleen Jane Barton, maar ook andere medewerkers van het ziekenhuis verantwoordelijk waren voor het structureel voorschrijven van zware pijnstillers. “De families, en het land als geheel, hebben het recht om te vragen hoe dit heeft kunnen gebeuren”, aldus het rapport. “Hoe het kon dat het ziekenhuis de zorgen van verpleegkundigen van de hand wees, en waarom gezondheids­organisaties niet hebben ingegrepen.”

Naast de ruim 450 patiënten bij wie een voortijdige dood is vastgesteld, zijn er waarschijnlijk nog zeker 200 andere patiënten met hetzelfde lot. Hun medische gegevens waren echter niet te vinden. De Britse minister van volksgezondheid Jeremy Hunt zei dat de Britse politie en de aanklagers de gegevens in het rapport zullen onderzoeken en zullen kijken of er nu wél strafrechtelijke vervolging mogelijk is.

Families van de slachtoffers trokken gisteren naar de kathedraal van Portsmouth met foto’s van hun overleden dierbaren. Bridget Reeves, wiens oma in het ziekenhuis overleed, zei dat het tijd is voor een rechtszaak. “Ze hebben enorm gefaald”, zei Reeves. “Kwetsbare familieleden zijn de laatste woorden van hun dierbaren ontnomen. Ze werden tot stilte gebracht door overdoses.”