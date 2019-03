Brits parlement wil uitstel brexit

De motie van de regering-May die over het verlengingsverzoek ging, werd gesteund door 412 parlementariërs. Het aantal tegenstemmers was 202.

In de aangenomen motie staat dat de regering wil proberen eenmalig uitstel te regelen tot 30 juni. Dat zou echter alleen zinvol zijn als op uiterlijk 20 maart alsnog een deal is goedgekeurd door het Lagerhuis. Een dag later komen de Europese leiders bijeen, en die willen volgens de Britse regering ongetwijfeld weten wat Londen gaat doen als uitstel wordt verleend.

Derde poging May

May wil de komende week, waarschijnlijk dinsdag, voor de derde keer het met de EU gesloten brexitakkoord in stemming brengen in het Lagerhuis. De eerste twee stemmingen verloor ze kansloos. Maar nu de tijdsdruk oploopt, hoopt May dat veel tegenstanders eieren voor hun geld zullen kiezen.

Waarnemers denken dat May het schrikbeeld van langer brexituitstel wil gebruiken om hardliners binnen haar eigen partij te overtuigen toch voor haar deal te stemmen. Uitstel kan onder meer tot gevolg hebben dat het Verenigd Koninkrijk weer moet meedoen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar.

Een volgepakt Lagerhuis in een zoveelste stemming rondom de Brexit. Vanavond gaf het Britse parlement groen licht aan de motie die het mogelijk maakt om Brussel te vragen voor een verlenging van de brexitdeadline. © AFP

Als haar deal er alsnog doorkomt, komt er mogelijk een ‘technisch’ uitstel van de brexitdatum naar 30 juni, in plaats van 29 maart. Een alternatief, waar de EU op aandringt, is een veel langer uitstel. Mogelijk met 21 maanden, tot eind 2020. Dat zou wel betekenen dat de Britten in mei naar de stembus moeten voor het Europees Parlement. De derde optie tenslotte is een harde brexit, zonder deal, op 29 maart. Ook die is nog steeds niet van tafel - ook al nam het Lagerhuis woensdagavond een motie aan die dat onmogelijk zou moeten maken.

De regering-May boekte vanavond een andere, symbolische overwinning. Een amendement waarmee het Lagerhuis veel meer zeggenschap zou krijgen over de zoektocht naar alternatieve oplossingen, strandde nipt: 312 voor, 314 tegen. Dat betekent dat de politieke brexitregie in Londen voorlopig stevig in May’s handen blijft.