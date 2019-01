Brits parlement koerst op uitstel brexit

Het voorstel is ingediend door Yvette Cooper van Labour. “Ik ben ontzettend bang dat de regering per ongeluk afdrijft naar een chaotische en schadelijke no-deal-situatie”, schreef Cooper afgelopen dinsdag in een ingezonden brief in de Britse krant The Guardian. “Daarom heb ik met leden van verschillende partijen een voorstel geschreven waarin staat dat het parlement, mocht er eind februari nog geen oplossing zijn, kan stemmen over het uitstellen van de brexit-datum zodat iedereen wat meer tijd krijgt.”

Volgens Cooper heft May veel tijd verspeeld, waardoor het nu nodig is om de datum uit te stellen. Van de 24 maanden voorbereidingstijd voor de brexit, verdwenen er vier voor verkiezingen, nogal wat andere voor een plan dat zowel door Brussel als haar eigen parlement werd afgewezen. Daarna gingen nog een paar maanden verloren toen May met de EU een akkoord had bereikt dat haar parlement niet ziet zitten. “Ministers hebben ook nog helemaal niets gedaan aan het bouwen van de nodige consensus om een deal te laten doorgaan”, zegt Cooper. Haar voorstel biedt daarvoor meer tijd.

Draagvlak Het bijzondere is dat er een behoorlijk draagvlak lijkt voor het idee van Cooper. Volgende week dinsdag wordt er naar verwachting pas over het voorstel gestemd, net als over een paar andere voorstellen die uit het parlement zijn gekomen. “Aanstaande dinsdag zullen de parlementsleden voor het eerst de kans krijgen om de macht over het brexitproces over te nemen”, schreef de Britse krant The Times. Dan namelijk heeft het parlement iets te zeggen over de manier waarop het verder moet. Behalve het voorstel om de uittreding uit te stellen ligt er ook een voorstel van het Conservatieve Lagerhuislid Dominic Grieves. Ook Grieves wil chaos en ellende vanaf 29 maart voorkomen. Hij stelt voor dat het parlement zoekt naar een alternatief idee waar mogelijk wel een meerderheid voor is: een tweede referendum bijvoorbeeld, of een zachtere brexit.

Westminster-watchers Het interessante is dat Grieves ook het voorstel van Cooper steunt. Ook Jeremy Corbyn, de fractievoorzitter van Labour, heet er voorstander van te zijn, net als de rest van zijn partij. Westminster-watchers tellen onder de leden van de Conservatieven partij ook voldoende voorstanders. Zeker acht Conservatieven zetten hun handtekening al onder het voorstel, verschillende andere gaven er op Twitter steun aan. Het blijft wel de vraag of de EU ook akkoord zal gaan met uitstel. Van Europese kant is steeds gezegd dat er alleen uitstel kan komen als daar een goede reden voor is. Zo’n reden zou bijvoorbeeld zijn dat er een tweede referendum wordt gehouden, of nieuwe verkiezingen. Of de vrees van het parlement voor een harde brexit ook geldt als goede reden, wordt pas later duidelijk. Op trouw.nl/brexit leest u over brexit-perikelen, mogelijke scenario’s en de gevolgen van een Brits vertrek voor Nederland.

