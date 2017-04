Brighton & Hove Albion dankzij pokermiljoenen naar de Premier League

Tony Bloom uit Brighton houdt van pokeren. Miljoenen ponden verdiende de 46-jarige zakenman ermee. Maandag pakte zijn grootste gok ook goed uit.

Lees verder na de advertentie

Bloom is namelijk ook eigenaar van Brighton & Hove Albion. Op tweede Paasdag promoveerde zijn club door een 2-1 overwinning op Wigan Athletic naar de Premier League. Na 34 jaar komen de populaire ‘Zeemeeuwen’ uit de zuidelijke badplaats weer op het hoogste niveau in Engeland uit. De spelers gingen uit dolle vreugde met de supporters mee in de trein terug naar het centrum van de stad om de promotie te vieren.

De stad heeft na de promotie niet geslapen, zegt Liz Costa vanuit Brighton. Zij zit al 33 jaar in het bestuur van de supportersvereniging van de club en gaat dus voor het eerst meemaken dat de club op het hoogste niveau gaat spelen. “Fysiek en emotioneel ben ik uitgeput. We waren de ‘club die bijna overleed’, nu kunnen we eindelijk weer genieten.”

Er waren diepe zakken nodig om tot dat succes te komen. Bij zijn aantreden in 2009 bracht Bloom tachtig miljoen pond mee. Dat geld werd voor een deel gestopt in een nieuw stadion. Brighton speelde op dat moment in de tweede Engelse divisie, in een stadion met een ouderwetse sintelbaan waar de stad eigenaar van was.

Met het eigen stadion en de extra miljoenen keerden de kansen. In 2011 werd de Championship bereikt, de eerste klasse in Engeland. Vorig jaar werd in de play-off voor promotie naar de Premier League in de halve finale verloren. Dit jaar lukte het wel, met spits Glenn Murray en vleugelspeler Anthony Knockaert als de twee belangrijkste azen voorin.

Dat Brighton, waar onder meer Danny Holla en verder in het verleden Hans Kraay jr. speelden, kon promoveren, is mede te danken aan een trouwe supporterskern. Het was de druk vanuit de supporters die ervoor zorgde dat fan en zakenman Dick Knight in 1997 instapte als voorzitter.

De club was dertig minuten af van het verliezen van de proflicentie

Een cruciale beslissing, want de club was op dat moment op sterven na dood. Het eigen stadion, Goldstone Ground, was verkocht om uit de schulden te geraken. Tot woede van de fans, die dat jaar het veld bestormden om te protesteren. Sportief gezien was de club dertig minuten af van het verliezen van de proflicentie. In een allesbeslissende wedstrijd tegen Hereford werd pas in de 62e minuut de benodigde gelijkmaker gescoord.

Costa kan zich dat moment nog goed herinneren. “We kwamen achter door een eigen goal, maar Robbie Reinelt, die op dat moment op blauwe in plaats van zwarte voetbalschoenen speelde, maakte werkelijk een wonderdoelpunt.”

Sportief redde Reinelt de situatie, bestuurlijk wist Knight de club weer stabieler te worden. Twaalf jaar zou hij de club besturen, tot hij in 2009 dus plaatsmaakte voor Bloom, bij wie de clubliefde eveneens in de familie zit. Zijn oom zat in een bestuurscommissie, zijn opa was vicedirecteur toen in 1979 de hoogste divisie in Engeland werd gehaald – waar het tot 1983 zou blijven.

Met de zekerheid van promotie (en de miljoenen ponden die als gevolg van de televisierechten volgend jaar klaarliggen), kan de club zich nu richten op het binnenhalen van de titel in het Championship. Met nog drie wedstrijden te gaan staat Brighton zeven punten voor. De kans op een volgend feest bij de komende wedstrijd, vrijdag, is daarom behoorlijk groot. Bloom zelf zou er waarschijnlijk op inzetten, Costa is er zeker van: “Deze stad gaat nog een hele tijd rocken.”

Brighton-spelers met hun fans vieren feest in het stadion van de club. © Photo News

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.