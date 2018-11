Brievenbusfirma's sluizen 22 miljard door Nederland naar belastingparadijzen

De Belastingdienst opent de jacht op 22 miljard euro die via brievenbusfirma’s door Nederland stroomt. Dat bedrag wordt aan rente en royalty’s uitbetaald aan bedrijven in belastingparadijzen. Vanaf 2021 wil het kabinet er belasting over heffen, zodat bedrijven die op zoek zijn naar een plek om belasting te ontwijken Nederland zullen mijden.

Staatssecretaris Menno Snel noemt de maatregel een belangrijke stap in de strijd tegen belastingontwijking. “Nederland moet niet alleen maar worden gebruikt voor de doorstroom naar belastingparadijzen.”

Nulmeting

Voor het eerst is in kaart gebracht hoeveel geld door Nederland loopt via brievenbusfirma’s en welk deel daarvan wordt doorgesluisd naar belastingparadijzen. Het ministerie spreekt van een nulmeting; in 2023 wil Financiën het onderzoek herhalen om te zien of er iets is veranderd.

Tot nu toe hoeft een bedrijf in Nederland geen belasting te betalen over rente en royalty’s. Voor een aantal grote internationale artiesten zoals U2 en The Rolling Stones is dat reden om zich in Nederland te vestigen. Ook bedrijven die recepten of een ontwerp op sportschoenen in eigendom hebben, werken met royalty’s en vestigden zich in Nederland. Dit belastingklimaat ligt internationaal onder vuur en volgens Snel is dit ‘slecht voor het imago’.

Bij de presentatie van het regeerakkoord, een jaar geleden, kondigden de coalitiepartijen al aan belasting te willen heffen op rente en royalty’s die via brievenbusbedrijven naar belastingparadijzen vloeien. Voor de uitvoering van die maatregel was het nodig om te weten hoeveel geld er precies door Nederland stroomt en welk deel daarvan dubieus is, bedoeld om de fiscus te ontlopen.

U2-zanger Bono. De band heeft zich in Nederland gevestigd. © AP

De Stichting economisch onderzoek (Seo) berekende in opdracht van het ministerie van financiën dat in 2016 bij 15.000 brievenbusfirma’s 4500 miljard euro was ondergebracht. Dat zijn vooral leningen. In dat jaar ging 199 miljard euro onbelast Nederland uit aan rente en royalty’s.

Wij denken dat een deel van de brievenbusfirma’s in Nederland zit voor be­las­ting­ont­wij­king Menno Snel, staatssecretaris van financiën

Het kabinet zal straks alleen rente en royalty’s belasten die naar belastingparadijzen vloeien. Als belastingparadijs worden nu 22 landen aangemerkt die op de Europese zwarte lijst staan of een belastingtarief van 7 procent of lager hebben. Het rapport noemt onder meer de Maagdeneilanden, Bermuda en Guernsey. Die Europese lijst kan nog langer worden, omdat de status van een aantal landen nog moet worden bepaald.

Seo becijfert dat van de 199 miljard euro die Nederland verlaat 22 miljard naar belastingparadijzen gaat en dus moet worden belast. De overige 177 miljard euro gaat naar landen waar er toch nog ‘een normaal belastingtarief’ over wordt geheven, zoals Europese landen en de Verenigde Staten. Dat geld vloeit dus niet via Nederland om de belasting te ontwijken en hoeft niet te worden aangepakt.