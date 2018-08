Brief Dutroux valt verkeerd bij nabestaanden

Woensdag ontvingen zij een brief van zijn advocaat Bruno Dayez. Hij schrijft dat zij Dutroux kunnen ontmoeten als zij willen en hem ter verantwoording kunnen roepen.

De inmiddels 61-jarige Dutroux zit al 22 jaar vast voor de ontvoering, verkrachting, opsluiting en moord op vier meisjes. Twee anderen konden net op tijd bevrijd worden uit de kelder van zijn huis in de buurt van Charleroi. In 2004 werd Dutroux veroordeeld tot levenslang.

Ik wil geen wonden heropenen, maar ik wil bijdragen om ze te helpen helen Bruno Dayez, advocaat van Marc Dutroux

Zijn advocaat maakt er geen geheim van dat de brief onderdeel is van zijn missie om de 'grootste misdadiger van België' vrij te krijgen. Hij vindt dat zijn cliënt in 2021, na 25 jaar cel, in aanmerking moet komen voor een voorwaardelijke vrijlating, net als andere gevangenen. Bij zo'n beslissing wordt onder meer de houding van de dader naar zijn slachtoffers meegewogen.

Niet provoceren In de brief, in handen van verschillende Belgische media, schrijft Dayez dat hij de slachtoffers en hun ouders geen pijn wil doen en niet wil provoceren. "Ik wil geen wonden heropenen, maar ik wil bijdragen om ze te helpen helen, al is het maar voor een klein deel." Volgens hem is het uitblijven van communicatie tussen Dutroux en zijn slachtoffers voor geen van de partijen bevorderlijk geweest. Dat Dutroux zijn spijt wil betuigen is volgens hem dan ook 'gunstig voor iedereen'. Paul Marchal, vader van de vermoorde An, zei tegen VTM Nieuws dat 'het circus' na 23 jaar moet stoppen Hoe serieus die spijtbetuiging genomen moet worden is niettemin de vraag. Dutroux betwist nog altijd dat hij schuldig is aan een deel van de feiten waarvoor hij veroordeeld is. Bij de nabestaanden van zijn slachtoffers valt de brief dan ook helemaal verkeerd. Paul Marchal, vader van de vermoorde An, zei woensdag tegen VTM Nieuws dat 'het circus' na 23 jaar moet stoppen. De kans dat Dayez zijn zin krijgt en Dutroux ooit daadwerkelijk op vrije voeten komt, wordt in België voor vrijwel onmogelijk gehouden.

