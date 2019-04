Brexitperikelen kosten Britse Europarlementariër de kop

In de schaduw van het grote politieke theater in het Britse Lagerhuis speelden zich maandag ook dramatische brexittaferelen af in Brussel, al waren die een stuk minder zichtbaar. De Britse Europarlementariër Claude Moraes is - een ander woord is er niet voor - afgezet als hoofdonderhandelaar van de parlementscommissie die overleg voerde over een EU-visumvrijstelling voor Britten. Splijtzwam: Gibraltar.

Claude Moraes weigerde in te stemmen met een voetnoot waarin Gibraltar als ‘Britse kolonie’ wordt omschreven, een eis van Spanje

Het brexitproces heeft vele Britse politieke koppen doen rollen, vooral in Londen, maar allemaal vertrokken zij vrijwillig. Moraes is de eerste Brit die vanwege brexit tegen zijn wil de laan uit wordt gestuurd. Parlementsvoorzitter Antonio Tajani en andere leidende figuren in het parlement worden er nu van beschuldigd te zijn bezweken voor Spaanse druk door Moraes weg te sturen.

Moraes, die twintig jaar in het Europarlement zit namens Labour, weigerde in te stemmen met een voetnoot waarin Gibraltar als ‘Britse kolonie’ wordt omschreven, een uitdrukkelijke eis van Spanje. Alle andere EU-lidstaten steunden Madrid en weigerden mee te werken aan bemiddelingspogingen van de parlementscommissie (Moraes voorop) om een formulering te zoeken die Londen niet tegen de haren in zou strijken.

K-woord Dat leek te lukken: het commissierapport zonder het k-woord werd unaniem aangenomen, ook door de twee Spaanse leden. Maar politiek Madrid bleef hameren op ‘kolonie’. Londen vreest echter dat Spanje hiermee via het internationale recht sterker staat om de rots in Zuid-Spanje uiteindelijk te ‘dekoloniseren’. Door dit conflict tussen lidstaten en parlement liepen de onderhandelingen totaal vast, terwijl de tijd begon te dringen: een ‘no deal’-brexit over anderhalve week is immers een reële mogelijkheid. Bij gebrek aan een akkoord in dit visa-overleg moeten Britse burgers vanaf 13 april opeens 60 euro betalen voor een EU-visum, waarvoor bovendien een aanvraagprocedure van zo’n twee weken geldt. In zowel Brussel als Londen is verontwaardigd gereageerd op het gedwongen vertrek van de in het parlement breed gewaardeerde Moraes. Zijn Tsjechische collega Petr Jezek heeft een brief op hoge poten geschreven aan de EU-ambassadeurs. Volgens Jezek heeft Moraes altijd integer de belangen van het hele parlement behartigd, zonder nationalistische bijbedoelingen.

